«Всегда вместе, любимый»: Глюк`oZa поздравила мужа с годовщиной свадьбы пикантным фото
Фото: Instagram Натальи Ионовой
Глюк`oZa (Наталья Ионова) нежно поздравила мужа Александра Чистякова с 14-й годовщиной свадьбы. В социальной сети певица опубликовала пикантное фото с супругом: в кадре Наталья лежит на спине Александра.
«Два разных полюса. Всегда вместе! С 14-й годовщиной свадьбы, любимый!», — поздравила Глюк`oZa.
«Поздравляю», «Ух ты, какая красота», «Вечной любви вам», «Будьте всегда счастливы», «Класс!», — присоединились к поздравлениям подписчики Натальи.
Неделю назад поздравляя жену с днем рождения (ей исполнилось 34), Александр Чистяков признался, что готов провести с ней всю жизнь. «Любимая! С днем рождения! Я готов провести с тобой всю жизнь на необитаемом острове, если нас туда отправят на карантин!», — эмоционально написал он в микроблоге.
У Натальи и Александра растут две дочери — Лида и Вера.
Фото и видео: Instagram Натальи Ионовой
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