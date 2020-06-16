«Всегда вместе, любимый»: Глюк`oZa поздравила мужа с годовщиной свадьбы пикантным фото

«Поздравляю», «Ух ты, какая красота», «Вечной любви вам», «Будьте всегда счастливы», «Класс!», — присоединились к поздравлениям подписчики Натальи.

Неделю назад поздравляя жену с днем рождения (ей исполнилось 34), Александр Чистяков признался, что готов провести с ней всю жизнь. «Любимая! С днем рождения! Я готов провести с тобой всю жизнь на необитаемом острове, если нас туда отправят на карантин!», — эмоционально написал он в микроблоге.