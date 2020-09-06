«Мода 2020»: Глюкоза в халате, бигуди и маске удивила поклонников
Фото: Instagram/ @glukozamusic
34-летняя Глюк’Оzа (настоящее имя Наталья Ионова –прим.ред.) любит эпатировать публику, появляясь в провокационных нарядах или оказываясь в эпицентре скандалов. Однако если к ее слишком фривольным образам публика уже более или менее привыкла, то недавний кадр, на котором исполнительница позирует на кресле, облачившись в обычный халат и белые носки, взбудоражил поклонников. Довершили неожиданный образ растрепанные локоны, бигуди и медицинская маска. «Мода 2020», - иронично подписала снимок звезда.
Фолловеры весьма неоднозначно приняли ее образ. Одни оценили шуту и ответили певице с юмором, а вот другие решили, что известному человеку не стоит показываться на публике в таком стиле и вообще, стоит вести себя скромнее. Они посоветовали Наталье дефилировать в таком виде перед мужем и детьми, а для общественности выбирать что-то более приличное. «Дома с маской? Придумайте что-то поприличнее», «У вас прекрасное чувство юмора!», «Вы хороши в любом виде», «Дайте маску и собаке тоже тогда уж», «Такой мы вас еще не видели!», «Ваш песик выглядит умнее», «Вам не хватает еще плаща для защиты», «А перчатки одноразовые забыли?», «Великолепная», «Это принудительная мода», «Классная».
А как вам образ звезды?
Фото: Instagram/ @glukozamusic
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