«Мода 2020»: Глюкоза в халате, бигуди и маске удивила поклонников

Фолловеры весьма неоднозначно приняли ее образ. Одни оценили шуту и ответили певице с юмором, а вот другие решили, что известному человеку не стоит показываться на публике в таком стиле и вообще, стоит вести себя скромнее. Они посоветовали Наталье дефилировать в таком виде перед мужем и детьми, а для общественности выбирать что-то более приличное. «Дома с маской? Придумайте что-то поприличнее», «У вас прекрасное чувство юмора!», «Вы хороши в любом виде», «Дайте маску и собаке тоже тогда уж», «Такой мы вас еще не видели!», «Ваш песик выглядит умнее», «Вам не хватает еще плаща для защиты», «А перчатки одноразовые забыли?», «Великолепная», «Это принудительная мода», «Классная».

А как вам образ звезды?