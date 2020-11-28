Валерия честно рассказала о пластических операциях: «Никого не осуждаю»

Валерия — третья жена музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Лейла Фаттахова стала его второй супругой. В этом браке у пары родилась дочь Елизавета. У Валерии также есть дети от бывшего мужа Александра Шульгина — продюсера, который и открыл публике талант своей супруги. Певица воспитывает дочь и двоих сыновей. Как только исполнительница начала отношения с Пригожиным, он решил воспитывать их как родных.

К слову, недавно мы писали, как Валерия показала подтянутую фигуру после тренировки: «Спортсменка и красавица». Певица поддерживает себя в отличной форме и часто делится кадрами с тренировок.