Валерия честно рассказала о пластических операциях: «Никого не осуждаю»
Фото: @valeriya / Instagram
Валерия нередко публикует селфи и фото на своей странице в Instagram, демонстрируя путешествия и семейный досуг. На одном из последних снимков певица позирует в машине. Один из поклонников поинтересовался у Валерии в комментариях: «Вы делали пластические операции ?», на что певица незамедлительно и честно ответила: «Ни одной, но никого не осуждаю, кто прибегает к услугам хирургов - если надо будет со временем, не исключаю, что тоже сделаю», «Спасибо большое. Очень уважаю аппаратную косметологию. Свято в нее верю».
Фолловеры также восхитились красотой певицы и написали десятки комментариев: «Вы как бриллиант», «Богиня!», «Валерия, выглядите прекрасно!», «Красавица Валерия», «Валерия, Вы всегда так прекрасно выглядите!)) Спасибо, что пишете о своей заботе за телом и красотой — это мотивирует многих женщин следить за собой сейчас, чтобы в будущем выглядеть также хорошо, как Вы, а, может, даже лучше))», «Минимум мейка и очень красивая!!!», «Восхищаюсь Вами!!!Вы невероятная красотка и очень хороший человек!Всего наилучшего!!!».
Фото: @valeriya / Instagram
Валерия — третья жена музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Лейла Фаттахова стала его второй супругой. В этом браке у пары родилась дочь Елизавета. У Валерии также есть дети от бывшего мужа Александра Шульгина — продюсера, который и открыл публике талант своей супруги. Певица воспитывает дочь и двоих сыновей. Как только исполнительница начала отношения с Пригожиным, он решил воспитывать их как родных.
К слову, недавно мы писали, как Валерия показала подтянутую фигуру после тренировки: «Спортсменка и красавица». Певица поддерживает себя в отличной форме и часто делится кадрами с тренировок.
Фото и видео: @valeriya / Instagram
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