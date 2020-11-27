Валерия показала подтянутую фигуру после тренировки: «Спортсменка и красавица»
Фото: www.instagram.com/valeriya/
Валерия, несмотря на возраст, может похвастаться отличной подтянутой фигурой. Благодарить стоит не только природу – сама певица тоже уделяет немало времени поддержанию себя в отличной форме с помощью правильного питания и постоянных тренировок.
Сегодня певица поделилась в своем блоге кадрами после тренировки, на которых можно заметить, что прошла она не зря.
«Когда разговариваю по телефону, ноги сами ходят, даже если никуда идти не надо ..», – рассказывает Валерия.
Поклонники восхищаются фигурой звезды:
«Такая веселая и хорошенькая Валерия», «Красота!», «Очень шикарно выглядите, понятно, спорт своё дело делает», «Валерия молодец, как девчонка выглядит!», «Умница, красавица женщина))», «Спортсменка и красавица», «Так же не могу стоять на месте, когда общаюсь по телефону. Валерия, такая классная. Цвет вам так идет», «Наша красота, самая красивая», «Вы одеваетесь лучше, чем молодежь, иногда так посмотришь на них и шары на лоб», «Доброго вам дня, дорогая Валерия, вы даже когда по телефону разговариваете очень нежная и красивая».
Фото и видео: Instagram Валерии
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