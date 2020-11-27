Валерия показала подтянутую фигуру после тренировки: «Спортсменка и красавица»

Валерия, несмотря на возраст, может похвастаться отличной подтянутой фигурой. Благодарить стоит не только природу – сама певица тоже уделяет немало времени поддержанию себя в отличной форме с помощью правильного питания и постоянных тренировок.

Сегодня певица поделилась в своем блоге кадрами после тренировки, на которых можно заметить, что прошла она не зря.

«Когда разговариваю по телефону, ноги сами ходят, даже если никуда идти не надо ..», – рассказывает Валерия.