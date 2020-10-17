Шоколадные губы и смоки: Валерия порадовала подписчиков новым селфи
Валерия часто делится со своими фолловерами бьюти-советами. И не зря, ведь, действительно, к такой шикарной женщине хочется прислушиваться. По словам артистки, секреты ее молодости в правильном питании и спорте.
Сегодня певица выложила селфи, на котором показала свой привычный макияж. Визажист Валерии всегда выбирает для нее очень естественные оттенки. Как правило, это легкие смоки, слегка подкрученные уголки ресниц и яркие губы. В сочетании с ее светлыми волосами и небесными глазами это смотрится очень эффектно.
Поклонники по достоинству оценили внешний вид известной исполнительницы «Часиков».
Артистка получила множество комплиментов. «Лерочка, вы супер женщина, которая дает мне большую мотивацию», «Обожаю вас!», «Это восхищает!», «Красавица! Пример для подражания», «Умница, красавица, спортсменка и активистка! Восхищаюсь вами», «Выглядишь как 20-летняя девчонка!» - написали фолловеры.
Сложно представить, но когда-то образ знаменитой блондинки был совершенно другим. Начинающая артистка носила короткие огненные волосы, и любила экспериментировать с париками. Однажды на мероприятии певица предстала перед публикой в черном, коротком парике.
Ранее мы писали, что совсем скоро Валерия станет бабушкой. Ее младший сын Арсений Шульгин в этом году женился на своей избраннице Лиане. На свадьбе молодая невеста появилась в пышном платье, которое скрывало уже округлившийся животик.
Фото и видео: Instagram Валерии
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