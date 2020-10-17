Шоколадные губы и смоки: Валерия порадовала подписчиков новым селфи

Валерия часто делится со своими фолловерами бьюти-советами. И не зря, ведь, действительно, к такой шикарной женщине хочется прислушиваться. По словам артистки, секреты ее молодости в правильном питании и спорте.

Сегодня певица выложила селфи, на котором показала свой привычный макияж. Визажист Валерии всегда выбирает для нее очень естественные оттенки. Как правило, это легкие смоки, слегка подкрученные уголки ресниц и яркие губы. В сочетании с ее светлыми волосами и небесными глазами это смотрится очень эффектно.