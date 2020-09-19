Валерия рассказала, что дружит с бывшей женой Иосифа Пригожина: «Близкие по духу люди»
Фото: Instagram/ @valeriya
Не любить бывших жен своего мужа — это точно не про Валерию. Певица не стесняется рассказывать о том, что в хороших отношениях с экс-супругой Иосифа Пригожина Лейлой Фаттаховой. Сегодня она в очередной раз доказала подписчикам: все сплетни о том, что эти отношения, якобы, наигранные — неправда.
Исполнительница выложила в свой Инстаграм фото, на котором обнимает экс-супругу Пригожина и ее дочь.
«Наши чувства, наверное, не очень вписываются в рамки устоявшихся представлений о взаимоотношениях между бывшими и настоящими жёнами и детьми от прошлых браков, и часто по Инстаграму вижу, как хочется некоторым ерничать на эту тему, искать подвох, часто ощущаю откровенную злобу, потому что непонятное часто раздражает, а ведь есть те, кто живут с установками "все бывшие-враги, а все остальное-лицемерие". А мы просто родные, очень близкие по духу люди. И спасибо Йосечке за то, что они есть в моей жизни», — написала Валерия.
Валерия — третья жена музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Лейла Фаттахова стала его второй супругой. В этом браке у пары родилась дочь Елизавета. У Валерии также есть дети от бывшего мужа Александра Шульгина — продюсера, который и открыл публике талант своей супруги. Певица воспитывает дочь и двоих сыновей. Как только исполнительница начала отношения с Пригожиным, он решил воспитывать их как родных.
Фото и видео: Instagram
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