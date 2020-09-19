Валерия рассказала, что дружит с бывшей женой Иосифа Пригожина: «Близкие по духу люди»

Исполнительница выложила в свой Инстаграм фото, на котором обнимает экс-супругу Пригожина и ее дочь.

«Наши чувства, наверное, не очень вписываются в рамки устоявшихся представлений о взаимоотношениях между бывшими и настоящими жёнами и детьми от прошлых браков, и часто по Инстаграму вижу, как хочется некоторым ерничать на эту тему, искать подвох, часто ощущаю откровенную злобу, потому что непонятное часто раздражает, а ведь есть те, кто живут с установками "все бывшие-враги, а все остальное-лицемерие". А мы просто родные, очень близкие по духу люди. И спасибо Йосечке за то, что они есть в моей жизни», — написала Валерия.