«Блестящие звезды»: Валерия и Филипп Киркоров вышли в свет в ярких образах

Подписчики оценили фотографию, на которой изображены их любимые артисты. Они сразу же осыпали их комплиментами.

«Валерия, вы умнички! Наслаждайтесь и отдыхайте! Живем один раз», «Какие красивые», «Блистайте, как можно ярче», «Вы прекрасны, и пусть блеска, ярких положительных эмоций будет намного больше», «Мы вас обожаем и любим! Вы прекрасная певица, а Филипп - настоящий король», «Вы как всегда на высоте! Супер!», «Супер звезды блестят», «Вы крутые», — прокомментировали фолловеры.

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