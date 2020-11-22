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«Блестящие звезды»: Валерия и Филипп Киркоров вышли в свет в ярких образах

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Валерия

Фото: @valeriya / Instagram

Певица опубликовала фотографию, на которой они с Филиппом Киркоровым предстали перед подписчиками в роскошных нарядах.

Звезды встретились на съемках концерта. И как оказалось, они пришли туда в похожих костюмах. Для светского мероприятия Валериянарядилась в блестящее серебряное платье, которое дополнила поясом в тон. А вот король эстрады надел белоснежную рубашку и молочно-бежевые брюки, но изюминкой его роскошного образа стал изумрудный декорированный пайетками пиджак, который Филипп украсил еще и брошками в виде короны, тем самым напоминая о том, кто является королем российского шоу-бизнеса.

Подписчики оценили фотографию, на которой изображены их любимые артисты. Они сразу же осыпали их комплиментами.

«Валерия, вы умнички! Наслаждайтесь и отдыхайте! Живем один раз», «Какие красивые», «Блистайте, как можно ярче», «Вы прекрасны, и пусть блеска, ярких положительных эмоций будет намного больше», «Мы вас обожаем и любим! Вы прекрасная певица, а Филипп - настоящий король», «Вы как всегда на высоте! Супер!», «Супер звезды блестят», «Вы крутые», — прокомментировали фолловеры.

А вам понравились образы звезд? Пишите свои ответы в комментариях!

Фото и видео: @valeriya / Instagram

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