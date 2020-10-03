Регина Тодоренко рассказала, как отреагировала на поцелуй мужа с известной фигуристкой
Фото: @reginatodorenko / Instagram
К премьере нового сезона «Ледникового периода» Регина Тодоренко поделилась с изданием Peopletalk изменениями, которые произошли с ней за время участия в проекте. Телеведущая рассказала, что благодаря четырехчасовым тренировкам она сильно изменилась — ей удалось сбросить 5 килограммов, обрести желаемую спортивную форму и грамотно планировать свое время: «Мои ребята говорят, что стала больше успевать — спорт зажигает, дисциплинирует, открывает в тебе потенциал, о котором ты и не знала. Как оказалось, я такая выносливая, стрессоустойчивая». Регине удается совмещать сразу несколько проектов — помимо участия в ледовом шоу, звезда летает на съемки «Орла и решки» и работает над авторским проектом «Регина + 1». В интервью Регина честно сказала, что не знает, как успевает совмещать личную жизнь и все работы.
Регина поделилась с изданием и подробностями семейной жизни. Как известно, ее супруг Влад Топалов тоже принимает участие в съемках проекта и активно тренируется со своей партнершей Олимпийской чемпионкой Еленой Ильиных. Регина рассказала, как отреагировала на поцелуй супруга с партнершей, который был предусмотрен сценарием для одного из номеров.
Помню, пришел домой и робко говорит: «Там наметили поцелуй, ну как бы не совсем поцелуй, мы щеками касаемся и немного уголками губ». А я сказала, мол, класс, круто, давай посмотрим, как это будет! И вышло очень хорошо, мы смотрели с сыном, он кричал: «Папа, тетя!», я говорю: «Да, классно! Папа, тетя — все это классно! Главное, чтобы все было красиво и оставалось на льду».
— поделилась Регина Тодоренко.
К слову, недавно мы писали, как Регина Тодоренко поделилась милым диалогом, который произошел у нее с сыном. Малышу Михаилу всего два года, но он уже пытается самостоятельно принимать решения.
Фото: @reginatodorenko / Instagram
Напомним, что Регина Тодоренко прославилась в роли ведущей программы «Орел и решка». Телеведущая замужем за певцом и экс-участником группы Smash Владом Топаловым. Пара зарегистрировала отношения в 2018 году. Тогда же на свет появился их сын Миша. Недавно Регина стала участницей скандала. В одном из интервью, получив вопрос о домашнем насилии, Тодоренко посоветовала женщинам, переживающим побои мужа, задуматься, а что они сделали, чтобы их не били. Зрители были шокированы таким заявлением, а многие бренды разорвали с Региной рекламные контракты. После этого случая Тодоренко призналась, что кардинально пересмотрела свои взгляды на проблему, и начала помогать жертвам домашнего насилия.
Фото и видео: @reginatodorenko / Instagram
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