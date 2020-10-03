Регина Тодоренко рассказала, как отреагировала на поцелуй мужа с известной фигуристкой

К премьере нового сезона «Ледникового периода» Регина Тодоренко поделилась с изданием Peopletalk изменениями, которые произошли с ней за время участия в проекте. Телеведущая рассказала, что благодаря четырехчасовым тренировкам она сильно изменилась — ей удалось сбросить 5 килограммов, обрести желаемую спортивную форму и грамотно планировать свое время: «Мои ребята говорят, что стала больше успевать — спорт зажигает, дисциплинирует, открывает в тебе потенциал, о котором ты и не знала. Как оказалось, я такая выносливая, стрессоустойчивая». Регине удается совмещать сразу несколько проектов — помимо участия в ледовом шоу, звезда летает на съемки «Орла и решки» и работает над авторским проектом «Регина + 1». В интервью Регина честно сказала, что не знает, как успевает совмещать личную жизнь и все работы.