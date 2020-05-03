Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии: «А что я сделала, чтобы помочь?»

Несколько дней назад вокруг имени Регины Тодоренко разгорелся серьезный скандал. Неосторожные высказывания звезды «Орла и решки» о домашнем насилии вызвали не только волну критики в ее адрес, но и отказ крупных брендов в рекламном сотрудничестве. Телеведущая, ставшая жертвой буллинга в социальных сетях, решила разобраться в теме абьюза и выпустила документальный фильм «А что я сделала, чтобы помочь?»: «Друзья! Я решила разобраться в проблеме и всю эту неделю общалась с ведущими экспертами в области домашнего насилия. Результатом стал фильм, который поможет избавиться от предрассудков в этом вопросе и – самое главное – расскажет, что делать, если это произошло с вами или с кем-то из ваших знакомых».