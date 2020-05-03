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Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии: «А что я сделала, чтобы помочь?»

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Регина Тодоренко

Фото: Instagram Регины Тодоренко

Телеведущая заявила, что разобралась в теме, вокруг которой вызвала скандал своими резкими высказываниями.

Несколько дней назад вокруг имени Регины Тодоренко разгорелся серьезный скандал. Неосторожные высказывания звезды «Орла и решки» о домашнем насилии вызвали не только волну критики в ее адрес, но и отказ крупных брендов в рекламном сотрудничестве. Телеведущая, ставшая жертвой буллинга в социальных сетях, решила разобраться в теме абьюза и выпустила документальный фильм «А что я сделала, чтобы помочь?»: «Друзья! Я решила разобраться в проблеме и всю эту неделю общалась с ведущими экспертами в области домашнего насилия. Результатом стал фильм, который поможет избавиться от предрассудков в этом вопросе и – самое главное – расскажет, что делать, если это произошло с вами или с кем-то из ваших знакомых».

«Возможно, в один день стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, нуждающихся в помощи. Если вы посмотрите этот фильм, значит, все было не зря.🙏🏻», — подытожила Регина Тодоренко.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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