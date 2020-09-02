Влад Топалов похвастался рельефным торсом вслед за похудевшим на 12 кг Сергеем Лазаревым
Фото: Instagram Сергея Лазарева
Последние несколько недель Влад Топалов тренируется для участия в шоу «Ледниковый период». В этом есть приятный бонус - молодой отец, который жаловался на лишний вес, сбросил несколько килограммов и обрел рельефное тело.
«Ну, хоть схуднул на @ice_1tv», - похвастался он.
Буквально за сутки до этого торсом мечты хвалился его бывший коллега по группе Smash!! Сергей Лазарев:
«Минус 12 кг за 4 месяца! Сбросил весь жирок вокруг живота, и щеки) но, конечно же, ушла и мышечная масса! Теперь вернулся в зал, будем возвращать и мышцы) дело наживное! Главное, чтобы жирок не вернулся! Ну, А так, я доволен, мне снова 18», - поделился дважды отец.
Кто из этой парочки больше нравится вам?
Фото и видео: Instagram/@vladtopalovofficial/@lazarevsergey
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