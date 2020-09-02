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Влад Топалов похвастался рельефным торсом вслед за похудевшим на 12 кг Сергеем Лазаревым

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Влад Топалов и Сергей Лазарев

Фото: Instagram Сергея Лазарева

Бывшие коллеги порадовали фанаток своей физической формой.

Последние несколько недель Влад Топалов тренируется для участия в шоу «Ледниковый период». В этом есть приятный бонус - молодой отец, который жаловался на лишний вес, сбросил несколько килограммов и обрел рельефное тело.

«Ну, хоть схуднул на @ice_1tv», - похвастался он.

Буквально за сутки до этого торсом мечты хвалился его бывший коллега по группе Smash!! Сергей Лазарев:

«Минус 12 кг за 4 месяца! Сбросил весь жирок вокруг живота, и щеки) но, конечно же, ушла и мышечная масса! Теперь вернулся в зал, будем возвращать и мышцы) дело наживное! Главное, чтобы жирок не вернулся! Ну, А так, я доволен, мне снова 18», - поделился дважды отец.

Кто из этой парочки больше нравится вам?

Фото и видео: Instagram/@vladtopalovofficial/@lazarevsergey

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