Влад Топалов похвастался рельефным торсом вслед за похудевшим на 12 кг Сергеем Лазаревым

Последние несколько недель Влад Топалов тренируется для участия в шоу «Ледниковый период». В этом есть приятный бонус - молодой отец, который жаловался на лишний вес, сбросил несколько килограммов и обрел рельефное тело.

«Ну, хоть схуднул на @ice_1tv», - похвастался он.