30-летняя Регина Тодоренко беременна во второй раз?

«Красавица и столько успеваете», «А почему плюс два-то?», «А что значит +2? Прям интрига», «Возможно уже сыночек будет брать интервью??!», «Еще один малыш?», «Беременна?)», «Ура! Очень ждем», «Люди, ну вы чего?! Она на коньках катается, тренируется, какая беременность?!», «100% не беременна, а просто кто-то еще в кадре будет», «Да не может быть что беременна (хотя можно и подумать, что намек на это идет), она участвует в шоу на льду, а там подения травмы и все такое, опасно. Мне кажется она бы в беременность не пошла на это», «Будь Регина беременна, вряд ли принимала бы участие в "Ледниковом периоде". Ведь об отказе участия не сообщалось», - спорят в комментариях.

Сама ведущая пока не спешит раскрывать интригу.

Напомним, что Влад Топалов и Регина Тодоренко расписались в загсе за несколько недель до рождения их первого общего сына. Большую свадьбу с нарядами и гостями они сыграли летом 2019-го в Италии. Недавно молодая мама побывала на съемках нового сезона трэвел-шоу «Орел и Решка», командировка далась ей непросто - ей было тяжело от необходимости оставить полуторагодовалого сына дома с отцом.