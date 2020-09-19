Мимими дня: Регина Тодоренко поделилась милым диалогом, который произошел у нее с сыном
Фото: Instagram/ @reginatodorenko
Сын Регины Тодоренко Михаил — очень серьезный молодой человек. К постоянным путешествиям с мамой он давно привык и уже ничему не удивляется, но зато удивляет свою маму. В своем Инстаграм Регина рассказала, что недавно малыш покорил ее своими попытками самостоятельно решать, как ему одеваться.
В качестве примера телеведущая привела диалог, который состоялся у нее с 2-летним Мишей.
- В клетчатой рубашке пойдёшь?
- Неть. Дай тигья (свитер с тигром)
- Хорошо, надевай свитер с тигром. Застегиваю куртку.
- НЕЕЕЕЕЕТ(громкий и убедительный крик)
- Почему нет? Холодно ведь.
- Тигья откыть. Тигый не видить.
О, как же я смеялась, что тигра нужно открыть, потому что ему не видно.
Тодоренко рассказала, что очень гордится, своим мальчиком, который уже с ранних лет сам решает, что ему нужно : «Сам себе выбирает одежду и решает, как ее носить, а ещё решил сегодня подмести в ресторане. Ну, как же это замечательно быть родителем!» — написала Тодоренко.
Регина Тодоренко прославилась в роли ведущей программы «Орел и решка». Телеведущая замужем за певцом и экс-участником группы Smash Владом Топаловым. Пара зарегистрировала отношения в 2018 году. Тогда же на свет появился их сын Миша. Недавно Регина стала участницей скандала. В одном из интервью, получив вопрос о домашнем насилии, Тодоренко посоветовала женщинам, переживающим побои мужа, задуматься, а что они сделали, чтобы их не били. Зрители были шокированы таким заявлением, а многие бренды разорвали с Региной рекламные контракты. После этого случая Тодоренко призналась, что кардинально пересмотрела свои взгляды на проблему, и начала помогать жертвам домашнего насилия.
Фото и видео: Instagram
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