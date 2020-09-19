Мимими дня: Регина Тодоренко поделилась милым диалогом, который произошел у нее с сыном

В качестве примера телеведущая привела диалог, который состоялся у нее с 2-летним Мишей.

В клетчатой рубашке пойдёшь?

Неть. Дай тигья (свитер с тигром)

Хорошо, надевай свитер с тигром. Застегиваю куртку.

НЕЕЕЕЕЕТ(громкий и убедительный крик)

Почему нет? Холодно ведь.

Тигья откыть. Тигый не видить.

О, как же я смеялась, что тигра нужно открыть, потому что ему не видно.

Тодоренко рассказала, что очень гордится, своим мальчиком, который уже с ранних лет сам решает, что ему нужно : «Сам себе выбирает одежду и решает, как ее носить, а ещё решил сегодня подмести в ресторане. Ну, как же это замечательно быть родителем!» — написала Тодоренко.

Регина Тодоренко прославилась в роли ведущей программы «Орел и решка». Телеведущая замужем за певцом и экс-участником группы Smash Владом Топаловым. Пара зарегистрировала отношения в 2018 году. Тогда же на свет появился их сын Миша. Недавно Регина стала участницей скандала. В одном из интервью, получив вопрос о домашнем насилии, Тодоренко посоветовала женщинам, переживающим побои мужа, задуматься, а что они сделали, чтобы их не били. Зрители были шокированы таким заявлением, а многие бренды разорвали с Региной рекламные контракты. После этого случая Тодоренко призналась, что кардинально пересмотрела свои взгляды на проблему, и начала помогать жертвам домашнего насилия.