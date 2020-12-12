«Красавица» Глафира Тарханова очаровала нежным естественным селфи без макияжа
Фото: @glafiratarhanova / Instagram
Глафира Тарханова нередко принимает участие в эффектных фотосессиях. Однако в этот раз актриса порадовала поклонников новым фото, сделанным не в фотостудии. Глафира очаровала нежным естественным селфи без макияжа и с легкой укладкой с воздушными локонами. Фолловеров особенно впечатлила красота больших карих глаз. На фото актриса позирует в белоснежной трикотажной водолазке и с маленькими серебряными серьгами-сердцами.
Фолловеров очаровала красота актрисы без макияжа, и они написали в комментариях: «Глаза Вооо», «Красавица!!!Глаза горят!!!», «Глафира умничка.талантливая.нежная.Удачи вам и новых ролей.Очень люблю фильмы с вашим участием», «Русская красавица наша», «Какая же вы красавица», «Красавица, солнышко наше. Удачи Вам и всего самого хорошего и хороших выходных Вам», «Красатулька. Глаша.», «Любовь творит чудеса....».
Фото: @glafiratarhanova / Instagram
Напомним, что Глафира Тарханова — счастливая многодетная мама четверых сыновей, младший из которых появился на свет в 2017 году. Актриса давно замужем за артистом Малого театра Алексеем Фаддеевым, который не любит к себе повышенное внимание СМИ и предпочитает не сопровождать супругу во время светских выходов. Они познакомились в 2005 году на съемках фильма «Хроники ада». Актеры сразу поняли, что их чувства сильные, и, не теряя времени, поженились через три месяца после знакомства. Во время съемок фильма «Охота на Берию» актриса уже ждала первенца Корнея, он родился в начале 2008 года. Через 2,5 года Тарханова и Фаддеев стали родителями второго мальчика Ермолая. Третий сын Гордей родился в ноябре 2012-го, а четвертый Никифор — в сентябре 2017-го.
К слову, недавно мы писали, как «Принцесса» Глафира Тарханова облачилась в перья и надела корону. 36-летняя звезда нашумевшего сериала «Измены» поделилась новым снимком в необычном образе.
А вам понравился новый снимок Глафиры Тархановой? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @glafiratarhanova / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!