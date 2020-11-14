«Принцесса» Глафира Тарханова облачилась в перья и надела корону

Напомним, что Глафира Тарханова — счастливая многодетная мама четверых сыновей, младший из которых появился на свет в 2017 году. Актриса давно замужем за артистом Малого театра Алексеем Фаддеевым, который не любит к себе повышенное внимание СМИ и предпочитает не сопровождать супругу во время светских выходов. Они познакомились в 2005 году на съемках фильма «Хроники ада». Актеры сразу поняли, что их чувства сильные, и, не теряя времени, поженились через три месяца после знакомства. Во время съемок фильма «Охота на Берию» актриса уже ждала первенца Корнея, он родился в начале 2008 года. Через 2,5 года Тарханова и Фаддеев стали родителями второго мальчика Ермолая. Третий сын Гордей родился в ноябре 2012-го, а четвертый Никифор — в сентябре 2017-го.

К слову, недавно мы писали, как Глафира Тарханова очаровала нежным фото с ярким макияжем. 36-летняя звезда нашумевшего сериала «Измены» опубликовала новые домашние фото.