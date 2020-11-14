«Принцесса» Глафира Тарханова облачилась в перья и надела корону
Фото: @glafiratarhanova / Instagram
Глафира Тарханова нередко принимает участие в эффектных фотосессиях. В одной из последний съемок актриса предстала в невероятно нежном образе. Для фотографий Глафира облачилась в перья и надела корону с «драгоценностями». В описании к фотографии актриса назвала саму себя «принцессой» и рассказала поучительную историю, которая произошла с ней в номере гостиницы. На голову Глафиры упал клоп, и она опубликовала видео в Stories на своей странице в Instagram. Актриса написала: «Клопы??? НЕ ЗНАЮ кто это...(Подробности в сторис), на 2ом фото Я — прЫнцесса, больше ничего не знаю...Пока сверху что-нибудь эдакое заморское не свалится. Наша жизнь — сплошной контраст. Теперь, благодаря ВАМ, я про НИХ знаю ВСЕ!!! По совету многих: «тапком его!» не стала, жалко животину... На балкон отнесла, великодушно отпустила на волю: «Казнить нельзя, помиловать!!!». С еще одним «сожителем» предстоит разобраться, не то чтобы я его боялась... просто не вызывает доверия, может: взлететь, присесть, поползать без разрешения, а я ЭТО, на своей особе не приветствую! Предпочитаю с незнакоцами быть на Вы!».
Фолловеров восхитил стильный образ Глафиры Тархановой, и они написали в Сети: «Принцесса-Лебедь», «Ты. Молодец. Добрейший. На. Свете. Человечек», «Красота», «Красивая)», «Великолепная. Хорошего дня и отличного настроения», «Чудненько !!!», «Настоящая принцесса а лучше королева я вас обожаю счастья и много много творчества», «Наша королева», «Ух ты,какая!!!!Добрая, смешная,хорошая!!!», «Смело, однако», «Прекрасный».
Фото: @glafiratarhanova / Instagram
Напомним, что Глафира Тарханова — счастливая многодетная мама четверых сыновей, младший из которых появился на свет в 2017 году. Актриса давно замужем за артистом Малого театра Алексеем Фаддеевым, который не любит к себе повышенное внимание СМИ и предпочитает не сопровождать супругу во время светских выходов. Они познакомились в 2005 году на съемках фильма «Хроники ада». Актеры сразу поняли, что их чувства сильные, и, не теряя времени, поженились через три месяца после знакомства. Во время съемок фильма «Охота на Берию» актриса уже ждала первенца Корнея, он родился в начале 2008 года. Через 2,5 года Тарханова и Фаддеев стали родителями второго мальчика Ермолая. Третий сын Гордей родился в ноябре 2012-го, а четвертый Никифор — в сентябре 2017-го.
К слову, недавно мы писали, как Глафира Тарханова очаровала нежным фото с ярким макияжем. 36-летняя звезда нашумевшего сериала «Измены» опубликовала новые домашние фото.
Фото и видео: @glafiratarhanova / Instagram
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