«Невероятная»: Глафира Тарханова очаровала нежным фото с ярким макияжем
Фото: @glafiratarhanova / Instagram
Глафира Тарханова нередко принимает участие в эффектных фотосессиях. Однако в этот раз актриса решила порадовать подписчиков фотографией, сделанной дома. Нежный кадр Глафира разместила на своей странице в Instagram. На снимке актриса позирует в уютном свитере и с ярким макияжем. Звезда сделала акцент на губах и нанесла розовую глянцевую помаду. Под снимком Глафира написала: «Давненько у меня в ленте не было селфи, гримеры красоту навели, меня сегодня раньше отпустили со смены, хотя она началась в 6.30 утра. Сижу кумекую: спортом заняться, прогуляться или наконец-то почитать или что-нибудь посмотреть интересное...Что посоветуете???».
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Давненько у меня в ленте не было селфи😜, гримеры красоту навели, меня сегодня раньше отпустили со смены, хотя она началась в 6.30 утра. Сижу кумекую: спортом заняться, прогуляться или наконец-то почитать или что-нибудь посмотреть интересное... Что посоветуете???
Фолловеры остались очарованы свежим образом актрисы и написали: «Какая красивая) Невероятная)», «Невероятная», «Как всегда вы красотка», «Девушка очень красивая», «Какая вы красивая и нежная», «Девчушка, прям», «Какая Вы красивая, милая и нежная», «Вы красотка!», «Хорошенькая какая!!!», «Красоточка», «Какая же красивая».
Фото: @glafiratarhanova / Instagram
Напомним, что Глафира Тарханова — счастливая многодетная мама четверых сыновей, младший из которых появился на свет в 2017 году. Актриса давно замужем за артистом Малого театра Алексеем Фаддеевым, который не любит к себе повышенное внимание СМИ и предпочитает не сопровождать супругу во время светских выходов. Они познакомились в 2005 году на съемках фильма «Хроники ада». Актеры сразу поняли, что их чувства сильные, и, не теряя времени, поженились через три месяца после знакомства. Во время съемок фильма «Охота на Берию» актриса уже ждала первенца Корнея, он родился в начале 2008 года. Через 2,5 года Тарханова и Фаддеев стали родителями второго мальчика Ермолая. Третий сын Гордей родился в ноябре 2012-го, а четвертый Никифор — в сентябре 2017-го.
К слову, недавно мы писали, как Глафира Тарханова отметила 8-летие сына. 36-летняя популярная актриса и многодетная мама Глафира Тарханова трогательно поздравила одного из четверых своих сыновей с днем рождения.
Фото и видео: @glafiratarhanova / Instagram
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