«Обворожительная»: Глафира Тарханова поделилась уютной осенней фотосессией

Образ и теплоту фотографий сразу отметили подписчики Тархановой:

«Глафира, твоё хорошее настроение передается и нам. На тебя посмотришь, на улыбку и все хочется сделать , что-то хорошее, например вставать и будить остальных, а сегодня пятница 13,а насмотрелись на тебя и все нипочём. К черту суеверия», «Глафира, вы очень красивая! А настроение романтичное!», «Оптимистка! Фото огонь. Фотограф тонко показал Ваш настрой», «Очень красивые фотки», «Настроение тут у Вас: а сегодня у меня по плану - не строить планов и улыбаться», «Обворожительная Глафира», «Оооочень хорошее настроение и главное чтобы оно оставалось таким целый день», «Глафирочка, Вы всегда зажигалка», «Какая прелесть! А глаза-то какие красивые!», «Шикарная красотка! А настроение у Вас Глаша : Жизнь прекрасна...! Пусть это настроение никогда не покидает Вас!».