«Обворожительная»: Глафира Тарханова поделилась уютной осенней фотосессией
Фото: www.instagram.com/glafiratarhanova/?hl=ru
С наступлением первых холодов многие звезды начали вспоминать теплую золотую осень и публиковать фотосессии, сделанные в это прекрасное время.
Уютную фотосессию опубликовала Глафира Тарханова. Она появилась в очень стильном и элегантном платье, с глубоким, но сдержанным декольте.
«Почувствуйте мое настроение...», — пишет Тарханова.
Образ и теплоту фотографий сразу отметили подписчики Тархановой:
«Глафира, твоё хорошее настроение передается и нам. На тебя посмотришь, на улыбку и все хочется сделать , что-то хорошее, например вставать и будить остальных, а сегодня пятница 13,а насмотрелись на тебя и все нипочём. К черту суеверия», «Глафира, вы очень красивая! А настроение романтичное!», «Оптимистка! Фото огонь. Фотограф тонко показал Ваш настрой», «Очень красивые фотки», «Настроение тут у Вас: а сегодня у меня по плану - не строить планов и улыбаться», «Обворожительная Глафира», «Оооочень хорошее настроение и главное чтобы оно оставалось таким целый день», «Глафирочка, Вы всегда зажигалка», «Какая прелесть! А глаза-то какие красивые!», «Шикарная красотка! А настроение у Вас Глаша : Жизнь прекрасна...! Пусть это настроение никогда не покидает Вас!».
Фото и видео: Instagram Глафиры Тархановой
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