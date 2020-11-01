«Королевна»: Глафира Тарханова очаровала нежным образом в персиковом платье
Фото: @glafiratarhanova / Instagram
Глафира Тарханова нередко принимает участие в эффектных фотосессиях. В одной из последний съемок актриса предстала в невероятно нежном образе. Для фотографий Глафира примерила персиковое платье с открытыми плечами и пышной юбкой, украшенной ручной вышивкой. Длинные русые пряди Глафира распустила и сделала легкую укладку с голливудскими локонами. Под снимком Глафира иронично написала: «Завтра день рожденья у 3го сына, может МАМА быть ПРЫНЦЕССОЙ? Я, кажется, уже готова?!».
Фолловеров очаровал новый нежный образ актрисы, и они написали в Сети: «Мама обязательно должна быть ПРЫНЦЕССОЙ! Вы великолепны!», «Какая Вы красивая, Глафира!», «Королевна», «Принцесса!!! Да может», «Конечно может! Так обворожительно выглядит только та принцесса,у которой замечательный, любящий,невероятно добрый принц и прекрасные, веселые дети! Я Вас поздравляю!», «Какая нежность и красота», «Мамочка красотка, принцесса», «Конечно очень красивое платье и мама».
Фото: @glafiratarhanova / Instagram
Напомним, что Глафира Тарханова замужем за Алексеем Фадеевым. Они познакомились в 2005 году на съемках фильма «Хроники ада». Актеры сразу поняли, что их чувства сильные, и, не теряя времени, поженились через три месяца после знакомства. Во время съемок фильма «Охота на Берию» актриса уже ждала первенца Корнея, он родился в начале 2008 года. Через 2,5 года Тарханова и Фаддеев стали родителями второго мальчика Ермолая. Третий сын Гордей родился в ноябре 2012-го, а четвертый Никифор — в сентябре 2017-го.
К слову, недавно мы писали, как Глафира Тарханова отправилась на рынок в образе домохозяйки из 50-х. В одной из последних 36-летняя актриса и многодетная мама примерила образ домохозяйки и удачно процитировала тенденции.
А вам понравилось новое фото Глафиры Тархановой? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @glafiratarhanova / Instagram
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