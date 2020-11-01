«Королевна»: Глафира Тарханова очаровала нежным образом в персиковом платье

Напомним, что Глафира Тарханова замужем за Алексеем Фадеевым. Они познакомились в 2005 году на съемках фильма «Хроники ада». Актеры сразу поняли, что их чувства сильные, и, не теряя времени, поженились через три месяца после знакомства. Во время съемок фильма «Охота на Берию» актриса уже ждала первенца Корнея, он родился в начале 2008 года. Через 2,5 года Тарханова и Фаддеев стали родителями второго мальчика Ермолая. Третий сын Гордей родился в ноябре 2012-го, а четвертый Никифор — в сентябре 2017-го.

К слову, недавно мы писали, как Глафира Тарханова отправилась на рынок в образе домохозяйки из 50-х. В одной из последних 36-летняя актриса и многодетная мама примерила образ домохозяйки и удачно процитировала тенденции.

А вам понравилось новое фото Глафиры Тархановой? Делитесь своим мнением в комментариях!