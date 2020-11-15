Малютка-сын Регины Тодоренко сломал руку: «Всю ночь просыпался от боли»

Напомним, что Регина Тодоренко прославилась в роли ведущей программы «Орел и решка». Телеведущая замужем за певцом и экс-участником группы Smash Владом Топаловым. Пара зарегистрировала отношения в 2018 году. Тогда же на свет появился их сын Миша. Недавно Регина стала участницей скандала. В одном из интервью, получив вопрос о домашнем насилии, Тодоренко посоветовала женщинам, переживающим побои мужа, задуматься, а что они сделали, чтобы их не били. Зрители были шокированы таким заявлением, а многие бренды разорвали с Региной рекламные контракты. После этого случая Тодоренко призналась, что кардинально пересмотрела свои взгляды на проблему, и начала помогать жертвам домашнего насилия.

К слову, недавно мы писали, как Регина Тодоренко и Роман Костомаров рассказали о трудностях участия в «Ледниковом периоде». Звезды стали участниками программы на Первом канале «Вечерний Ургант».