Малютка-сын Регины Тодоренко сломал руку: «Всю ночь просыпался от боли»
Фото: @reginatodorenko / Instagram
Утром воскресения Регина разместила трогательно видео, на котором малютка-сын Майкл играет в спокойные игры с педагогом. Как рассказала сама телеведущая, мальчик сломал руку и теперь просит советов у фолловеров, как улучшить досуг Майкла и в какие игрушки теперь с ним играть. В ролике мальчик радостно играет в домик, совершенно не обращая внимания на поврежденную руку. Под видео Регина написала: «Сломал лапу наш медведь. Спасибо всем , кто откликнулся на просьбу прислать варианты спокойных игр. Мне до слез было приятно, когда нам написала @leno4ka_kulikova и привезла целый волшебный мешок игр. Михаил Владиславович доволен и даже забыл о том, что всю ночь просыпался от боли в ручке».
Фолловеры поспешили оставить свои пожелания о выздоровлении Михаила в Сети: «Здоровья Мишеньке!», «Скорейшего выздоровления зайчику», «Скорейшего выздоровления!», «Здоровья малышу! Так нравится смотреть, когда дети улыбаются», «Выздоравливай малыш, я знаю как это ужасно что то ломать, это больно и неприятно, скорейшего выздоровления Мишутка», «Пусть ваша ручка заживает без болезненно!!!!».
Фото: @reginatodorenko / Instagram
Напомним, что Регина Тодоренко прославилась в роли ведущей программы «Орел и решка». Телеведущая замужем за певцом и экс-участником группы Smash Владом Топаловым. Пара зарегистрировала отношения в 2018 году. Тогда же на свет появился их сын Миша. Недавно Регина стала участницей скандала. В одном из интервью, получив вопрос о домашнем насилии, Тодоренко посоветовала женщинам, переживающим побои мужа, задуматься, а что они сделали, чтобы их не били. Зрители были шокированы таким заявлением, а многие бренды разорвали с Региной рекламные контракты. После этого случая Тодоренко призналась, что кардинально пересмотрела свои взгляды на проблему, и начала помогать жертвам домашнего насилия.
К слову, недавно мы писали, как Регина Тодоренко и Роман Костомаров рассказали о трудностях участия в «Ледниковом периоде». Звезды стали участниками программы на Первом канале «Вечерний Ургант».
Фото и видео: @reginatodorenko / Instagram
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