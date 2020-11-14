Регина Тодоренко и Роман Костомаров рассказали о трудностях участия в «Ледниковом периоде»

Знаменитая брюнетка рассказала, что из- за участия в проекте она сильно похудела. Телеведущая была не готова к таким переменам и пожаловалась на то, что ей пришлось полностью изменить свой гардероб.

«Фигурное катание – это отличное жиросжигание. Я очень страдаю от этого, потому что уже пришлось поменять практически весь гардероб. Молюсь, скорее бы забеременеть, чтобы снова войти в те вещи, которые мне нравятся. Я хочу быть размера M или L», — сыронизировала Тодоренко.