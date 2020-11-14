Регина Тодоренко и Роман Костомаров рассказали о трудностях участия в «Ледниковом периоде»
Фото: @reginatodorenko / Instagram
Для участия в съемках Регина выбрала роскошный коктейльный образ. Она надела черно-белое бархатное платье и прозрачные длинные перчатки в горошек.
Знаменитая брюнетка рассказала, что из- за участия в проекте она сильно похудела. Телеведущая была не готова к таким переменам и пожаловалась на то, что ей пришлось полностью изменить свой гардероб.
«Фигурное катание – это отличное жиросжигание. Я очень страдаю от этого, потому что уже пришлось поменять практически весь гардероб. Молюсь, скорее бы забеременеть, чтобы снова войти в те вещи, которые мне нравятся. Я хочу быть размера M или L», — сыронизировала Тодоренко.
Кроме того, ведущая шоу «Орел и решка» поведала гостям программы и ведущему о том, что они с Романом постоянно получают травмы на льду.
«Мы выполняли поддержку, и я упала, стукнулась головой о лед, ударила Рому между ног. Приземляясь, почувствовала, как что-то хрустнуло в голове. Потом уже выяснила, что три позвонка в шее сместились», — поведала инстадива.
А вам нравится пара Романа Костомарова и Регины Тодоренко? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото и видео: @reginatodorenko / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!