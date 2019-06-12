Солист Rammstein Тилль Линдеманн подрался из-за женщины, и это — не Светлана Лобода

О романе лидера группы Rammstein и популярной певицы Светланы Лободы судачат не первый год. Слухи о том, что их связывает нечто большее, чем деловые отношения, возникли еще в 2017-м, а с рождением у яркой блондинки дочери по имени Тильда, разговоров стало только больше.

Отвечая на вопрос корреспондента журнала «Жара» об отношениях со Светланой, Тилль однажды заявил: «Это тайна двух людей, и я, как джентльмен, ни в коем случае не могу здесь ничего комментировать».