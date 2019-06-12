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Солист Rammstein Тилль Линдеманн подрался из-за женщины, и это — не Светлана Лобода

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Тилль Линдеманн

Фото: STAR-MEDIA/globallookpress
56-летний Тилль Линдеманн встал на защиту подруги и сломал челюсть навязчивому поклоннику.

О романе лидера группы Rammstein и популярной певицы Светланы Лободы судачат не первый год. Слухи о том, что их связывает нечто большее, чем деловые отношения, возникли еще в 2017-м, а с рождением у яркой блондинки дочери по имени Тильда, разговоров стало только больше.

Отвечая на вопрос корреспондента журнала «Жара» об отношениях со Светланой, Тилль однажды заявил: «Это тайна двух людей, и я, как джентльмен, ни в коем случае не могу здесь ничего комментировать».

В минувший вторник, 11 июня, мужчина доказал, что он действительно — джентльмен.

Находясь с группой Rammstein в Мюнхене, 56-летний Линдеманн подрался с поклонником из-за женщины, передает информационное агентство ТАСС со ссылкой на газету Bild. В баре гостиницы Bayerischer Hof к артисту, отдыхавшему со своим знакомым и дамой по имени Лана, подошел 54-летний житель Гамбурга. Он попросил артиста сфотографироваться с ним, но, получив отказ, начал нелестно высказываться в сторону его спутницы, за что получил от мощного Тилля удар в челюсть локтем.

Кем приходилась Линдеманну дама, и почему за нее не заступился их обший знакомый — история умалчивает. Артист пока не комментировал инцидент.

«Мы приняли заявление о нанесении телесных повреждений. В совершении правонарушения подозревается 56-летний берлинец, пострадавший - 54-летний житель Гамбурга», — цитирует издание представителя правоохранительных органов.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: Instagram, globallookpress, YouTube

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