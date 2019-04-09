«Это тайна двух людей»: солист Rammstein Тилль Линдеманн высказался о романе со Светланой Лободой

Уже больше года в Сети ходят разнообразные слухи на тему того, кто же является отцом младшей дочери Светланы Лободы Тильды. Большинство сплетников все же сходятся на том, что певица родила от возлюбленного, солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна. Однако и сама Светлана, и Тилль не подтверждают, но и не опровергают эту информацию.
«О нас очень много пишут и говорят, но это тайна двух людей. Я как джентльмен ни в коем случае не могу здесь ничего комментировать, поэтому от меня вы ничего не услышите», — цитирует Тилля журнал «Жара magazine».
Как рассказывала Светлана в одном из интервью, выбор имени для малышки Тильды был сделан по согласованию с отцом девочки. Кроме того, в пользу версии о страстном романе Лободы и Линдеманна говорит и тот факт, что когда в октябре прошлого года Светлана попала в больницу (звезде делали операцию на почке), именно Тилль прилетел в Москву и забрал ее из клиники.
Напомним, Светлана и Тилль познакомились в 2017 году на фестивале «Жара» в Баку, и невооруженным глазом было видно, что между ними промелькнула искра. Других мужчин рядом с Лободой после этого не видели, поэтому поклонники и сделали вывод, что роковая блондинка закрутила роман именно с немецким артистом. А вы как считаете, действительно ли Лобода и Линдеманн вместе и у них есть общая дочь?
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Текст: Мария Мельникова
Фото: STAR-MEDIA, Francesco Castaldo, Alex Gottschalk/DeFodi.de, Frederic Kern / Global Look Press, Instagram
Видео: Instagram