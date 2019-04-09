«Это тайна двух людей»: солист Rammstein Тилль Линдеманн высказался о романе со Светланой Лободой

Как рассказывала Светлана в одном из интервью, выбор имени для малышки Тильды был сделан по согласованию с отцом девочки. Кроме того, в пользу версии о страстном романе Лободы и Линдеманна говорит и тот факт, что когда в октябре прошлого года Светлана попала в больницу (звезде делали операцию на почке), именно Тилль прилетел в Москву и забрал ее из клиники.

Напомним, Светлана и Тилль познакомились в 2017 году на фестивале «Жара» в Баку, и невооруженным глазом было видно, что между ними промелькнула искра. Других мужчин рядом с Лободой после этого не видели, поэтому поклонники и сделали вывод, что роковая блондинка закрутила роман именно с немецким артистом. А вы как считаете, действительно ли Лобода и Линдеманн вместе и у них есть общая дочь?

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Текст: Мария Мельникова

Фото: STAR-MEDIA, Francesco Castaldo, Alex Gottschalk/DeFodi.de, Frederic Kern / Global Look Press, Instagram

Видео: Instagram