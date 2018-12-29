«Мой лучший в мире доктор»: Светлана Лобода показала нежное фото с Тиллем Линдеманном

В эту пятницу, 4 января, популярная певица Светлана Лобода опубликовала в своем блоге фото со статным мужчиной, лицо которого скрыто маской. Поклонники узнали в нем Тилля Линдеманна — солиста группы Rammstein — предполагаемого отца второго ребенка певицы.

«С днем рождения, мой лучший в мире доктор», — написала она.