«Мой лучший в мире доктор»: Светлана Лобода показала нежное фото с Тиллем Линдеманном

В эту пятницу, 4 января, популярная певица Светлана Лобода опубликовала в своем блоге фото со статным мужчиной, лицо которого скрыто маской. Поклонники узнали в нем Тилля Линдеманна — солиста группы Rammstein — предполагаемого отца второго ребенка певицы.
«С днем рождения, мой лучший в мире доктор», — написала она.
Именно сегодня артист празднует свое 56-летие. Мужчина ведет довольно закрытый образ жизни, поэтому его планы прессе неизвестны. Возможно, Тилль составит компанию Светлане и ее дочкам в путешествии, в которое они отправились на днях.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram