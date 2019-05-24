«Нашей любви 1 год»: Светлана Лобода показала нежное фото с подросшей дочерью

«Неужели уже год!!!?», «Как год? Как же время быстро летит», «Вроде вчера все обсуждали о рождении», «Уже?! Такая большая! Счастья ей и здоровья! Как быстро растут чужие дети», «Быстрее бы уже увидеть ее! Интересно на кого больше похожа, надеюсь на Тилля», «Это просто взрыв моего сердца! Маленькая принцесска», «Какая сладкая булочка», — обсуждают в комментариях.