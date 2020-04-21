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Сверкающее платье и белое боа: Дарья Мороз показала пикантный образ с открытой спиной

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Дарья Мороз

Фото: Instagram

Актриса радует подписчиков кадрами красивых и смелых фотосессий. Некоторое время Дарья была полностью погружена в проект «Танцы со звездами» и рассказывала в соцсети новости о шоу. Но после того, как она выбыла из программы, вновь вернулась к пикантным кадрам.

Дарья Мороз поделилась с подписчиками в Instagram красивой фотографией, на которой предстала в сверкающем черном платье, в белом боа и с обнаженной спиной. Снимок она подписала цитатой из стихотворения.

«Класс!», «Вы прекрасны», «Вы суперактриса, классная, вас любят многие», «Дарья!», «Просто невероятная», — получила Мороз десятки комплиментов в комментариях.

Дарья Мороз регулярно становится звездой шикарных фотосессий. Она впечатляла поклонников в платье невесты, появлялась в ток-шоу в сетке вместо топа, подбадривала поклонников смелым образом на шпильках. И каждая ее публикация вызывала восторг подписчиков. Не меньше восхищения Мороз получила, когда показала карантинное фото без укладки.

А вам нравится Дарья?

Фото и видео: Instagram

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