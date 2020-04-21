Сверкающее платье и белое боа: Дарья Мороз показала пикантный образ с открытой спиной
Фото: Instagram
Дарья Мороз поделилась с подписчиками в Instagram красивой фотографией, на которой предстала в сверкающем черном платье, в белом боа и с обнаженной спиной. Снимок она подписала цитатой из стихотворения.
«Класс!», «Вы прекрасны», «Вы суперактриса, классная, вас любят многие», «Дарья!», «Просто невероятная», — получила Мороз десятки комплиментов в комментариях.
Дарья Мороз регулярно становится звездой шикарных фотосессий. Она впечатляла поклонников в платье невесты, появлялась в ток-шоу в сетке вместо топа, подбадривала поклонников смелым образом на шпильках. И каждая ее публикация вызывала восторг подписчиков. Не меньше восхищения Мороз получила, когда показала карантинное фото без укладки.
А вам нравится Дарья?
Фото и видео: Instagram
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