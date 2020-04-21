Сверкающее платье и белое боа: Дарья Мороз показала пикантный образ с открытой спиной

Актриса радует подписчиков кадрами красивых и смелых фотосессий. Некоторое время Дарья была полностью погружена в проект «Танцы со звездами» и рассказывала в соцсети новости о шоу. Но после того, как она выбыла из программы, вновь вернулась к пикантным кадрам.