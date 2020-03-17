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Дарья Мороз в блестящем костюме и на шпильках подбодрила поклонников эффектным фото

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Дарья Мороз подбодрила поклонников позитивными пожеланиями, а заодно — показала эффектный образ со съемки. Его 36-летняя актриса построила вокруг безупречно скроенного костюма и дерзких деталей.

«Отдыхаем, следим за здоровьем, соблюдаем рекомендации врачей, занимаемся домашними делами, читаем, смотрим кино! Не паникуем и сохраняем чувство юмора! Будем умненькими-благоразумненькими!» — призывает звезда. Сама же Дарья признается, что в период карантина планирует проводить как можно больше времени с дочерью.

На снимке Мороз позирует, расслабленно сидя на стуле за кулисами театра. На ней — роскошная двойка на основе расклешенных брюк и свободно жакета без лацканов, который актриса предпочла оставить расстегнутым. Ярким look сделал не только насыщенный синий оттенок с блестящей текстурой, но и декоративное бра-портупея пламенно-красного цвета. Завершили образ классические лодочки на головокружительно высоких шпильках.

Фото: Instagram

Фолловеры не жалели комплиментов и приятных пожеланий, а вместе с тем — отметили и то, что быть брюнеткой Дарье определенно к лицу. «Что блондинка, что брюнетка — все огонь!», «Уже скучаем по вам, Дарья», «Даша, добрых выходных!», «На стиле», «Но я надеюсь, не отменяются новые фото на вашей страничке?», «Шикарная», «Дарья как всегда неотразима» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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