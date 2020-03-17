Дарья Мороз в блестящем костюме и на шпильках подбодрила поклонников эффектным фото

Фолловеры не жалели комплиментов и приятных пожеланий, а вместе с тем — отметили и то, что быть брюнеткой Дарье определенно к лицу. «Что блондинка, что брюнетка — все огонь!», «Уже скучаем по вам, Дарья», «Даша, добрых выходных!», «На стиле», «Но я надеюсь, не отменяются новые фото на вашей страничке?», «Шикарная», «Дарья как всегда неотразима» — пишут в комментариях.