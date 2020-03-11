Дарья Мороз появилась в «Вечернем Урганте» в сетке вместо топа

«Вы хорошеете с годами», «Как всегда, очаровательна», «Выглядите просто шикарно! Работаете со стилистом? Или Вы всегда такой были, просто я не видела», «Смотрела сегодня выпуск "Вечернего Урганта" и хочу вам сказать, что это самый сексуальный выпуск 2020. Вы лучшая! Наряд — огонь», — осыпали Дарью комплиментами в комментариях.