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Дарья Мороз появилась в «Вечернем Урганте» в сетке вместо топа

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Красивая Дарья Мороз

Фото: Instagram

Актриса, известная своей страстью к экстравагантным и стильным нарядам, показала новый дерзкий образ.

36-летняя Дарья Мороз стала гостьей шоу Ивана Урганта. В студии актриса появилась в экстравагантном наряде: в строгом брючном костюме, под которым вместо топа проглядывала сетка. Завершили образ такие же сетчатые сандалии в римском стиле, но на каблуках.

«Вы хорошеете с годами», «Как всегда, очаровательна», «Выглядите просто шикарно! Работаете со стилистом? Или Вы всегда такой были, просто я не видела», «Смотрела сегодня выпуск "Вечернего Урганта" и хочу вам сказать, что это самый сексуальный выпуск 2020. Вы лучшая! Наряд — огонь», — осыпали Дарью комплиментами в комментариях.

Дарья Мороз регулярно публикует в Instagram кадры стильных фотосессий. И каждый образ актрисы не похож на другой.

Фото и видео: Instagram

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