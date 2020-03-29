Дарья Мороз показала «неприбранное» фото во время самоизоляции: «Гламур отдыхает»

«Татарский гламур😂», «Не боится быть не очень красивой👏», «Алекс ничего не понимает в красоте🙈 красивая 👍», «Даша, Вы красотка», «Такая уютненькая 👍🏻👍🏻😊😊», «Какой же северный и холодный у вас психотип, но какая горячая и темпераментная внутри», «Так по-домашнему. Настоящая. 👍», «Даша, Вы великолепны во всех образах», «Вы в любом виде красавица», «Невероятно, по-настоящему!!!», «Богиня на карантине», «Лучше всех мейкапов. Настоящая», «Дашенька, Вы такая «домашняя»», «Естество и гармония🙏что может быть прекрасней!!!?», «Во всех ты, душенька, нарядах хороша! (с)», — комментируют подписчики.

А вам нравится такой образ Дарьи Мороз?