passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Дарья Мороз показала «неприбранное» фото во время самоизоляции: «Гламур отдыхает»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Дарья Мороз

Фото: Instagram Дарьи Мороз

Актриса поделилась необычным снимком.

Поклонники Дарьи Мороз уже привыкли к смелым и дерзким образам актрисы. Поэтому новый, «карантинный» снимок, появившийся в блоге звезды театра и кино, немало впечатлил публику. Отсутствие макияжа, толстовка с капюшоном, чапан (среднеазиатский стеганый мужской халат — прим.ред.) — фолловеры обсуждают «неприбранное» фото любимой актрисы.

«Татарский гламур😂», «Не боится быть не очень красивой👏», «Алекс ничего не понимает в красоте🙈 красивая 👍», «Даша, Вы красотка», «Такая уютненькая 👍🏻👍🏻😊😊», «Какой же северный и холодный у вас психотип, но какая горячая и темпераментная внутри», «Так по-домашнему. Настоящая. 👍», «Даша, Вы великолепны во всех образах», «Вы в любом виде красавица», «Невероятно, по-настоящему!!!», «Богиня на карантине», «Лучше всех мейкапов. Настоящая», «Дашенька, Вы такая «домашняя»», «Естество и гармония🙏что может быть прекрасней!!!?», «Во всех ты, душенька, нарядах хороша! (с)», — комментируют подписчики.

А вам нравится такой образ Дарьи Мороз?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео : Instagram, Globallookpress

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!