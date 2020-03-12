Дарья Мороз в платье невесты с открытой спиной вызвала восторг фанатов
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Дарья Мороз показала подписчикам в Instagram фотографию, на которой позирует в платье невесты от бренда Vera Wang. Наряд с открытой спиной подчеркнул изящную фигуру актрисы и вызвал восторг у ее подписчиков.
Фото: Instagram
«Даша, платье вам очень идет!», «Какая вы! Красивая!», «Даша, как всегда, огонь!», — написали Дарье Мороз в комментариях.
36-летняя актриса часто удивляет поклонников дерзкими, стильными и сексуальными образами. Так, днем ранее Дарья показала, в каком наряде она побывала в студии шоу «Вечерний Ургант». Она под пиджак стильного костюм надела сетку вместо топа.
В Instagram артистки часто появляются кадры впечатляющих фотосессий. И каждый раз Мороз собирает комплименты поклонников. Актриса говорит, что гримерам и стилистам легко работать с ее внешностью. «Мое лицо, как холст», — говорит она.
Фото: Instagram
Видео: «Вечерний Ургант»
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