Мороз покинула проект, а Бабенко отправилась в будущее: что случилось в новом выпуске «Танцев со звездами»
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Фото: Пресс-служба
В это воскресенье, 19 апреля, в эфир вышел третий выпуск одиннадцатого сезона «Танцев со звездами». В начале программы ведущий Андрей Малахов огласил результаты зрительского голосования — проект покинули Дарья Мороз и Святослав Герасимов. Андрей Малахов не смог сдержать сожаления: «У меня бьётся сердце, так как я считаю, что это вселенская несправедливость. Знаю, что для Даши это был очень важный проект, чтобы показать себя с другой стороны. Она хотела, чтобы все посмотрели на неё не как на продюсера, режиссёра или актрису, а как на классную, красивую, свободную девушку».
Прощальным аккордом стал вальс под звуки арии из оперы «Ринальдо» Генделя на танцполе, усеянном лепестками алых роз, в котором актриса предстала в образе королевы Марии Антуанетты.
Конкурсный день открыли Андрей Соколов и Екатерина Осипова, которые исполнили танго из «12 стульев». Вариацию на Остапа Бендера члены жюри — Егор Дружинин, Дарья Златопольская, Игорь Рудник и Николай Цискаридзе — оценили в 31 балл.
Алена Бабенко и Максим Петров отправились в будущее и показали любовь человека и робота в пасодобле. Звезда театра и кино перевоплотилась в робота, а танцору, по мнению Златопольской, пора сниматься в боевиках. Пара получила 29 баллов.
Фавориты зрительского голосования Иван Стебунов и Инна Свечникова исполнили зажигательную сальсу. По мнению жюри, актер имеет все шансы на то, чтобы стать первым непрофессионалом-мужчиной, победившем в «Танцах со звездами». Иван и Инна получили 34 балла.
Мы публикуем результаты третьего выпуска шоу «Танцы со звездами».
- Екатерина Варнава и Денис Тагинцев – 35 баллов
- Андрей Чернышов и Анна Мельникова – 34 балла
- Иван Стебунов и Инна Свечникова – 34 балла
- Мария Ивакова и Евгений Папунаишвили – 34 балла
- Петр Романов и Мария Смольникова – 32 балла
- Мария Порошина и Евгений Раев – 32 балла
- Александр Молочников и Анастасия Мельникова – 32 балла
- Андрей Соколов и Екатерина Осипова – 31 балл
- Артем Ткаченко и Валерия Семенова – 30 баллов
- Алена Бабенко и Максим Петров – 29 баллов
Пару, которая покинет проект, помогут выбрать зрители путем смс-голосования. Суммарные баллы зрителей и жюри будут озвучены в начале следующего эфира. Участники, набравшие минимальное количество баллов, закончат свое участие в шоу. Следите за новыми выпусками проекта «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1» каждое воскресенье в 17:30.
Фото: пресс-служба
Видео: Россия 1
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