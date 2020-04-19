Мороз покинула проект, а Бабенко отправилась в будущее: что случилось в новом выпуске «Танцев со звездами»

В это воскресенье, 19 апреля, в эфир вышел третий выпуск одиннадцатого сезона «Танцев со звездами». В начале программы ведущий Андрей Малахов огласил результаты зрительского голосования — проект покинули Дарья Мороз и Святослав Герасимов. Андрей Малахов не смог сдержать сожаления: «У меня бьётся сердце, так как я считаю, что это вселенская несправедливость. Знаю, что для Даши это был очень важный проект, чтобы показать себя с другой стороны. Она хотела, чтобы все посмотрели на неё не как на продюсера, режиссёра или актрису, а как на классную, красивую, свободную девушку».

Прощальным аккордом стал вальс под звуки арии из оперы «Ринальдо» Генделя на танцполе, усеянном лепестками алых роз, в котором актриса предстала в образе королевы Марии Антуанетты.