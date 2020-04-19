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Мороз покинула проект, а Бабенко отправилась в будущее: что случилось в новом выпуске «Танцев со звездами»

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Святослав Герасимов и Дарья Мороз

Фото: Пресс-служба

19 апреля вы эфир вышел новый выпуск популярного проекта.

В это воскресенье, 19 апреля, в эфир вышел третий выпуск одиннадцатого сезона «Танцев со звездами». В начале программы ведущий Андрей Малахов огласил результаты зрительского голосования — проект покинули Дарья Мороз и Святослав Герасимов. Андрей Малахов не смог сдержать сожаления: «У меня бьётся сердце, так как я считаю, что это вселенская несправедливость. Знаю, что для Даши это был очень важный проект, чтобы показать себя с другой стороны. Она хотела, чтобы все посмотрели на неё не как на продюсера, режиссёра или актрису, а как на классную, красивую, свободную девушку».

Прощальным аккордом стал вальс под звуки арии из оперы «Ринальдо» Генделя на танцполе, усеянном лепестками алых роз, в котором актриса предстала в образе королевы Марии Антуанетты.

Конкурсный день открыли Андрей Соколов и Екатерина Осипова, которые исполнили танго из «12 стульев». Вариацию на Остапа Бендера члены жюри — Егор Дружинин, Дарья Златопольская, Игорь Рудник и Николай Цискаридзе — оценили в 31 балл.

Алена Бабенко и Максим Петров отправились в будущее и показали любовь человека и робота в пасодобле. Звезда театра и кино перевоплотилась в робота, а танцору, по мнению Златопольской, пора сниматься в боевиках. Пара получила 29 баллов.

Фавориты зрительского голосования Иван Стебунов и Инна Свечникова исполнили зажигательную сальсу. По мнению жюри, актер имеет все шансы на то, чтобы стать первым непрофессионалом-мужчиной, победившем в «Танцах со звездами». Иван и Инна получили 34 балла.

Мы публикуем результаты третьего выпуска шоу «Танцы со звездами».

  • Екатерина Варнава и Денис Тагинцев – 35 баллов
  • Андрей Чернышов и Анна Мельникова – 34 балла
  • Иван Стебунов и Инна Свечникова – 34 балла
  • Мария Ивакова и Евгений Папунаишвили – 34 балла
  • Петр Романов и Мария Смольникова – 32 балла
  • Мария Порошина и Евгений Раев – 32 балла
  • Александр Молочников и Анастасия Мельникова – 32 балла
  • Андрей Соколов и Екатерина Осипова – 31 балл
  • Артем Ткаченко и Валерия Семенова – 30 баллов
  • Алена Бабенко и Максим Петров – 29 баллов

Пару, которая покинет проект, помогут выбрать зрители путем смс-голосования. Суммарные баллы зрителей и жюри будут озвучены в начале следующего эфира. Участники, набравшие минимальное количество баллов, закончат свое участие в шоу. Следите за новыми выпусками проекта «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1» каждое воскресенье в 17:30.

Фото: пресс-служба

Видео: Россия 1

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