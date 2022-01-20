Сутулова и Стычкин вместе появились на премьере на фоне слухов о разладе в семье

Актеры нечасто балуют светскую тусовку своим появлением. Чуть больше года назад у пары родился сын Миша. Родители посвящают малышу все свободное от работы время.

Отношения Ольги и Евгения длятся уже 15 лет, 10 из которых они в браке. За это время поклонники не раз подозревали, что в их отношениях не все гладко. Подобные слухи муссировали и совсем недавно. Но своим появлением супруги развеяли все домыслы.

Напомним, что недавно состоялась премьера сериала «Алиби», где Евгений Стычкин и Ольга Сутулова исполнили роли мужа и жены.