Сутулова и Стычкин вместе появились на премьере на фоне слухов о разладе в семье
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Фото: Пресс-служба
На красной дорожке фотографам позировали элегантные Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Максим Виторган и Нино Нинидзе, Данила Козловский и Оксана Акиньшина, Варвара Шмыкова и Даниил Радлов, Евгений Стычкин и Ольга Сутулова.
Дмитрий Дибров прибыл на премьеру один, в то время как его молодая жена борется дома с коронавирусом. Кстати, в Сети телеведущего обвинили в том, что он не соблюдает карантин. На что он парировал отрицательным ПЦР-тестом.
Также среди гостей были Филипп Янковский, Сергей Бурунов, Константин Хабенский, Надежда Михалкова, Юлия Хлынина, Андрей Бурковский, Сабина Ахмедова, Мария Андреева, Владимир Познер и другие знаменитости.
Одной из самых ярких пар вечера стал тандем Евгения Стычкина и Ольги Сутуловой. Актриса для выхода в свет выбрала брюки и рубашку в стиле casual, а сверху накинула длинную шубу. Евгений предпочел total black образ.
Актеры нечасто балуют светскую тусовку своим появлением. Чуть больше года назад у пары родился сын Миша. Родители посвящают малышу все свободное от работы время.
Отношения Ольги и Евгения длятся уже 15 лет, 10 из которых они в браке. За это время поклонники не раз подозревали, что в их отношениях не все гладко. Подобные слухи муссировали и совсем недавно. Но своим появлением супруги развеяли все домыслы.
Напомним, что недавно состоялась премьера сериала «Алиби», где Евгений Стычкин и Ольга Сутулова исполнили роли мужа и жены.
Фото и видео: Instagram, пресс-служба, Ali Magomedov/ Global Look press