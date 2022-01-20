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Как Бекхэмы: Бондарчук и Андреева выгуляли family look с чинными костюмами

19 января звезды собрались в кинотеатре «Октябрь» по случаю премьеры сериала Данилы Козловского «Карамора». Поздравить виновника торжества собрались многие: от Оксаны Акиньшиной, которой уже давно приписывают роль возлюбленной актера, до коллеги по цеху Федора Бондарчука. Режиссер позировал фотографам вместе с молодой женой — 33-летней Паулиной Андреевой.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Напомним, что в марте 2021 года Паулина Андреева родила Федору Бондарчуку сына и уже через некоторое время сияла на светских мероприятиях (редко, но метко). Прием, которым пара периодически пользуется для выходов в свет, — family look на базе строгих костюмов (привет Дэвиду и Виктории Бекхэм).

Федор — в классике с головы до ног, Паулина — в лаконичных прямых брюках, удлиненном двубортном блейзере, который вполне мог бы стать платьем, и лодочках на неизменно высоком каблуке.

Концентрация красивых пар у пресс-волла зашкаливала. Открытие вечера — Оксана Акиньшина и Данила Козловский, которые позировали фотографам, держась за руки, обнимались и улыбались друг другу. Подтвердили ли актеры слухи о своем романе или только подогрели — читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook / Starface / Макс Светский/ Екатерина Ширинкина

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