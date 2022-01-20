Как Бекхэмы: Бондарчук и Андреева выгуляли family look с чинными костюмами

Напомним, что в марте 2021 года Паулина Андреева родила Федору Бондарчуку сына и уже через некоторое время сияла на светских мероприятиях (редко, но метко). Прием, которым пара периодически пользуется для выходов в свет, — family look на базе строгих костюмов (привет Дэвиду и Виктории Бекхэм).

Федор — в классике с головы до ног, Паулина — в лаконичных прямых брюках, удлиненном двубортном блейзере, который вполне мог бы стать платьем, и лодочках на неизменно высоком каблуке.

Концентрация красивых пар у пресс-волла зашкаливала. Открытие вечера — Оксана Акиньшина и Данила Козловский, которые позировали фотографам, держась за руки, обнимались и улыбались друг другу. Подтвердили ли актеры слухи о своем романе или только подогрели — читайте на Passion.ru.