Похудевший 53-летний Филипп Янковский впечатлил поклонников стильным образом

Как рассказал режиссер сериала Данила Козловский, несмотря на то что они с Янковским близкие друзья, а это не всегда работает на съемочной площадке, ему очень понравилась самоотдача и работоспособность Филиппа.

«Он напоминал 18-летнего человека, готового на все. Если бы я сказал прыгнуть с Дворцового моста в прорубь, он бы сделал. Сумасшедший фанатизм, и отдача, и вера в проект!» — передает слова Козловского «Вокруг ТВ».