Похудевший 53-летний Филипп Янковский впечатлил поклонников стильным образом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
Актер и режиссер появился на премьере сериала одним из первых. Отметим, что 53-летний Янковский выбрал для красной дорожки лаконичный образ в стиле smart casual. Филипп надел белую рубашку, олимпийку с воротником-стойкой, пиджак в тон и хорошо сидящие брюки. Образ получился очень уверенным и по-особенному сексуальным.
Как рассказал режиссер сериала Данила Козловский, несмотря на то что они с Янковским близкие друзья, а это не всегда работает на съемочной площадке, ему очень понравилась самоотдача и работоспособность Филиппа.
«Он напоминал 18-летнего человека, готового на все. Если бы я сказал прыгнуть с Дворцового моста в прорубь, он бы сделал. Сумасшедший фанатизм, и отдача, и вера в проект!» — передает слова Козловского «Вокруг ТВ».
Напомним, что Филипп Янковский решил перезапустить свою актерскую карьеру в 2010 году. До этого он был больше известен как режиссер, хотя впервые дебютировал на экранах в 1974 году в фильме Тарковского «Зеркало».
Одна из его самых известных режиссерских работ — экранизация романа Бориса Акунина «Статский советник», в которой снялись многие популярные российские актеры.
Фото: GlobalLookPress