Официально развелась? Акиньшину заметили без обручального кольца на премьере сериала Козловского
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
На премьере еще одного режиссерского проекта Козловского — сериала «Карамора» актрису заметили без обручального кольца. А на красной дорожке Акиньшина и Козловский держались за руки и обнимались, да и в зале звездная пара сидела вместе. Неужели Акиньшина официально развелась с отцом своих двоих детей ради звезды фильма «Тренер»?
Официальных комментариев насчет развода или своих новых отношений актриса до сих пор не давала. Не комментирует ситуацию и Данила Козловский.
Разговоры о романе знаменитостей начались еще во время съемок сериала «Чернобыль». Данила исполнил там главную роль, а также был режиссером. Оксана же сыграла роль его возлюбленной. Не исключено, что экранный роман мог перерасти в настоящий.
Напомним, что Данила Козловский в апреле 2021 года объявил о расставании с Ольгой Зуевой, упомянув, что именно он виноват в разрыве отношений и сделал своей бывшей возлюбленной больно. Детально комментировать то, что случилось между ними, актер отказался. Со своим мужем — режиссером Арчилом Геловани Оксана Акиньшина прожила в браке 9 лет. У них растут двое детей — 8-летний сын Константин и 4-летняя дочь Эмми.
Фото: Макс Светский/Passion.ru, GlobalLookPress