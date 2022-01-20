Официально развелась? Акиньшину заметили без обручального кольца на премьере сериала Козловского

Официальных комментариев насчет развода или своих новых отношений актриса до сих пор не давала. Не комментирует ситуацию и Данила Козловский.

Разговоры о романе знаменитостей начались еще во время съемок сериала «Чернобыль». Данила исполнил там главную роль, а также был режиссером. Оксана же сыграла роль его возлюбленной. Не исключено, что экранный роман мог перерасти в настоящий.