Распространяет ковид? Дибров появился на премьере сериала, несмотря на контакт с зараженной супругой
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Фото: Макс Светский/Passion.ru
Дибров явно не беспокоится о том, что он может быть переносчиком вируса, даже если чувствует себя хорошо. Телеграм-канал Super привел и другую версию событий — возможно, пара не живет вместе. А если в отношениях все в порядке, то Дибров показательно игнорирует соблюдение карантинных мер после контакта с зараженными.
Впрочем, судя по аккаунту Полины Дибровой, не соблюдает самоизоляцию и сама модель. Девушка отправилась на прогулку с детьми, аргументировав свое поведение тем, что у нее больше нет сил сидеть дома.
По словам обладательницы титула «Миссис Россия», изначально она предполагала, что заболела ангиной, но ПЦР-тест позже подтвердил наличие вируса. Это уже второй случай заболевания ковидом у модели.
По информации «Комсомольской правды», вирус в семью принес именно Дибров. Он заболел первым, но перенес ковид достаточно легко и уже выздоровел. Телеведущий сдал тест, и он был отрицательным, поэтому Дибров позволил себе появиться на премьере сериала «Карамора».
Напомним, что Полина Диброва уже болела коронавирусом полтора года назад. Дмитрия Диброва тогда вирус обошел стороной. Поскольку в этот раз журналист заразился первым, то и восстановиться у него тоже получилось первым. Дмитрий Дибров старается следить за своим здоровьем довольно пристально, ведь недавно он перенес инсульт.
Фото: Макс Светский/Passion.ru, GlobalLookPress