Распространяет ковид? Дибров появился на премьере сериала, несмотря на контакт с зараженной супругой

По словам обладательницы титула «Миссис Россия», изначально она предполагала, что заболела ангиной, но ПЦР-тест позже подтвердил наличие вируса. Это уже второй случай заболевания ковидом у модели.

По информации «Комсомольской правды», вирус в семью принес именно Дибров. Он заболел первым, но перенес ковид достаточно легко и уже выздоровел. Телеведущий сдал тест, и он был отрицательным, поэтому Дибров позволил себе появиться на премьере сериала «Карамора».

Напомним, что Полина Диброва уже болела коронавирусом полтора года назад. Дмитрия Диброва тогда вирус обошел стороной. Поскольку в этот раз журналист заразился первым, то и восстановиться у него тоже получилось первым. Дмитрий Дибров старается следить за своим здоровьем довольно пристально, ведь недавно он перенес инсульт.