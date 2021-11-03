Режиссер сериала «Алиби» рассказал об игре Стычкина и Сутуловой: «Могли сильно друг друга задеть»

47-летний Евгений Стычкин и 41-летняя Ольга Сутулова снялись в криминальной драме «Алиби», режиссером которого стал Нурбек Эген. Сериал сняли еще в 2017 году, однако на экран «Первого канал»а он вышел лишь в 2021. Супруги являются главными героями сериала, где также играют замужнюю пару. По сюжету герой Стычкина, сценарист Петр Решетников, втайне от жены занимается ведением агенства под названием «Алиби», где помогает неверным супругам спастись от разоблачения. Герой сидит за темным стеклом, скрывая свою личность и выслушивает рассказы клиентов. Однажды одним из таких посетителей становится его жена. Весть об измене приводит Решетникова в бешенство.

Съемки в «Алиби» — первый совместный Евгения и Ольги супругов на экране. Особенного внимания стоило отыграть роль тяжелого брака на фоне своего личного счастья. Но актерам удалось.

Режиссер проекта Нурбек Эген дал интервью порталу «MK.RU», в котором рассказал о съемках сериала и в частности о двух главных героях картины—Евгении Стычкине и Ольге Сутуловой—и их особенностей взаимоотношениях на площадке.

Нурбек рассказал, что женатые уже 10 лет супруги ночевали в разных номерах и во время съемок вовсе забыли о том, что являются возлюбленными.

«К середине съемочного периода я неожиданно узнал, что Женя и Оля живут в разных номерах», - вспоминает Эген,-« Наверное, это есть признак того, насколько они профессионально относятся к работе и все делают так, чтобы их игре ничто не мешало. На площадке они забывают, что супруги, и могут довольно сильно друг друга задеть».