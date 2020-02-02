«Совсем другая»: поклонники не узнали Наталью Поклонскую в фотосессии в голливудском стиле
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
39-летняя Наталья Поклонская опубликовала в Instagram кадры фотосессии, в которой она приняла участие, чтобы поддержать талантливую молодежь. Снимки получились стильными, но Наталью настолько преобразили, что не все подписчики сразу узнали ее.
«И тут должна заиграть песня из "Красотки": Pretty woman, walking down the street Pretty woman, the kind I like to meet... Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская "няш-мяш".
Вот и подоспели снимки с моей голливудской фотосессии. Кому очень надо — можно и покритиковать меня. Но совет всем: все-таки подарите своим любимым девочкам поход к фотографу — очень поднимает настроение и самооценку. Чувствуешь себя, простите за банальность, прям звездой.
Все снимки сразу выкладывать не буду — по чуть-чуть. Так что смотрим», — написала Наталья.
Наталью Поклонскую вопреки ее ожиданиям не критиковали, но некоторые подписчики признались, что не сразу поняли, кто перед ними на фото.
«Да ладно! Я не узнал, каюсь», «Очень сексуальная», «Совсем другая! Иногда нужно что-то изменить в себе просто так!», «Великолепные снимки, Наталья! Выглядите просто шикарно!», «Красавица», «Прям не узнать. Очень красивая», «Зая», — посыпались комплименты на Наталью Поклонскую.
А вам понравились фотографии Натальи?
Фото и видео: Instagram
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