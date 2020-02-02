passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Совсем другая»: поклонники не узнали Наталью Поклонскую в фотосессии в голливудском стиле

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Наталья Поклонская

Фото: Instagram

Экс-прокурор Крыма, а теперь депутат Госдумы Наталья Поклонская приняла участие в проекте молодых крымских дизайнеров.

39-летняя Наталья Поклонская опубликовала в Instagram кадры фотосессии, в которой она приняла участие, чтобы поддержать талантливую молодежь. Снимки получились стильными, но Наталью настолько преобразили, что не все подписчики сразу узнали ее.

«И тут должна заиграть песня из "Красотки": Pretty woman, walking down the street Pretty woman, the kind I like to meet... Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская "няш-мяш".

Вот и подоспели снимки с моей голливудской фотосессии. Кому очень надо — можно и покритиковать меня. Но совет всем: все-таки подарите своим любимым девочкам поход к фотографу — очень поднимает настроение и самооценку. Чувствуешь себя, простите за банальность, прям звездой.

Все снимки сразу выкладывать не буду — по чуть-чуть. Так что смотрим», — написала Наталья.

Наталью Поклонскую вопреки ее ожиданиям не критиковали, но некоторые подписчики признались, что не сразу поняли, кто перед ними на фото.

«Да ладно! Я не узнал, каюсь», «Очень сексуальная», «Совсем другая! Иногда нужно что-то изменить в себе просто так!», «Великолепные снимки, Наталья! Выглядите просто шикарно!», «Красавица», «Прям не узнать. Очень красивая», «Зая», — посыпались комплименты на Наталью Поклонскую.

А вам понравились фотографии Натальи?

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!