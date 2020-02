«Совсем другая»: поклонники не узнали Наталью Поклонскую в фотосессии в голливудском стиле

«И тут должна заиграть песня из "Красотки": Pretty woman, walking down the street Pretty woman, the kind I like to meet... Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская "няш-мяш".

Вот и подоспели снимки с моей голливудской фотосессии. Кому очень надо — можно и покритиковать меня. Но совет всем: все-таки подарите своим любимым девочкам поход к фотографу — очень поднимает настроение и самооценку. Чувствуешь себя, простите за банальность, прям звездой.

Все снимки сразу выкладывать не буду — по чуть-чуть. Так что смотрим», — написала Наталья.