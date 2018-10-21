«У нас не брак, у нас союз»: Наталья Поклонская и ее супруг впервые вместе появились на телевидении

Торжество в честь «тайной» свадьбы было проведено в небольшом, как выразился Иван, «придорожном» ресторане, удаленном от центра курортной жизни. Супругам не хотелось придавать публичность этому радостному событию, поэтому гостями стали лишь самые родные и близкие им люди. Более того, в планы молодоженов не входило делиться с журналистами подробностями личной жизни, поэтому для Натальи и Ивана стало неожиданностью появление в СМИ новостей об их собственном бракосочетании. В Сети появилось видео, сделанное одним из гостей: невеста в окружении детей танцует под «Хуторянку» Софии Ротару», а жених тем временем беседует с другом. Улыбаясь, Наталья подтвердила подлинность видеозаписи: ««Хуторянка» настоящая, я — настоящая, дети — настоящие».

Будущие супруги познакомились в Крыму в 2015 году, но отказались рассказывать историю знакомства: «Это слишком личное». Тем не менее, экс-прокурор Крыма с удовольствием дала совет девушкам, которые ищут свою половинку: «Не ищите, само все придет. Вот, сердце подскажет». На вопросы о продолжении рода Наталья и Иван также предпочли не отвечать.

Сейчас Наталья Поклонская и Иван Соловьев живут и работают в Москве. Несмотря на плотный график, супругам удается не замыкаться на работе и наслаждаться каждым прожитым днем.