«У нас не брак, у нас союз»: Наталья Поклонская и ее супруг впервые вместе появились на телевидении

Наталья Поклонская — одна из самых обсуждаемых женщин-политиков в России. Два месяца назад СМИ облетела новость о тайной свадьбе очаровательной депутата Государственной Думы Российской Федерации и ее избранника — главы аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева. Лишь недавно пара согласилась дать первое совместное интервью для телеканала НТВ. «Мы решили показаться немножечко в этой передаче («Новые русские сенсации» — прим.ред.), чтобы избежать на корню спекуляций на тему нашей личной жизни», — со всей присущей ей безапелляционностью заявила Наталья.
«У меня более 200 звонков на телефон было, то есть все журналисты, которые знают меня, все журналисты, которые меня не знают… Я телефон взял, запрятал под диван. Потому что это совершенно было невозможно. Куча сообщений по всем мессенджерам: правда это или не правда», — вспомнил Иван Соловьев в эфире программы, рассказывая о бракосочетании.
Торжество в честь «тайной» свадьбы было проведено в небольшом, как выразился Иван, «придорожном» ресторане, удаленном от центра курортной жизни. Супругам не хотелось придавать публичность этому радостному событию, поэтому гостями стали лишь самые родные и близкие им люди. Более того, в планы молодоженов не входило делиться с журналистами подробностями личной жизни, поэтому для Натальи и Ивана стало неожиданностью появление в СМИ новостей об их собственном бракосочетании. В Сети появилось видео, сделанное одним из гостей: невеста в окружении детей танцует под «Хуторянку» Софии Ротару», а жених тем временем беседует с другом. Улыбаясь, Наталья подтвердила подлинность видеозаписи: ««Хуторянка» настоящая, я — настоящая, дети — настоящие».
Будущие супруги познакомились в Крыму в 2015 году, но отказались рассказывать историю знакомства: «Это слишком личное». Тем не менее, экс-прокурор Крыма с удовольствием дала совет девушкам, которые ищут свою половинку: «Не ищите, само все придет. Вот, сердце подскажет». На вопросы о продолжении рода Наталья и Иван также предпочли не отвечать.
Сейчас Наталья Поклонская и Иван Соловьев живут и работают в Москве. Несмотря на плотный график, супругам удается не замыкаться на работе и наслаждаться каждым прожитым днем.
Фото: кадры из программы, Komsomolskaya Pravda/Globallookpress