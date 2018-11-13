Кожевникова, Поклонская и другие самые красивые женщины-депутаты Госдумы

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова известна своими провокационными высказываниями, любовью к яркой помаде и эффектным нарядам. Захарова старается сломать стереотипы и не выглядеть как строгая чиновница. Она запросто публикует в соцсетях свои фото в мини и бикини, а также посещает светские мероприятия и позирует фотографам на красных дорожках.

Ирина Володченко