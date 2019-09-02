Наталья Поклонская рассталась с мужем всего через год после свадьбы

«Два лидера в одной семье — гремучая смесь. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Самая превосходная степень здесь относится к даме», — прокомментировал Иван Соловьев агентству.

Он также отметил, что облегчил жизнь жене, предоставив Наталье Поклонской возможность самой расставлять приоритеты.

«На первый план как политической, так и семейной жизни выходят безжалостные реалии в виде прагматизма, рационализма, карьеризма, артистизма, готовности с легкостью предать все и в первую очередь самого себя, - отметил Соловьев. - Она свой выбор сделала. Как это было исполнено, уже ее личное дело, а также ее совести и воспитания».

Сама экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская расставание с мужем не комментирует. «Вот пусть супруг и комментирует дальше. Я эту тему не обсуждаю!», - сообщила она телеграм-каналу «Подъем».

38-летняя Наталья Поклонская и 47-летний Иван Соловьев поженились в августе 2018 года. За год совместной жизни они написали книгу и организовали несколько гуманитарных проектов.