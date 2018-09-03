Наталья Поклонская рассказала о своем свадебном путешествии

Новость о замужестве Натальи Поклонской, которую распространили российские СМИ несколько недель нахад, взволновала Сеть. Однако политик предпочитала не комментировать сообщения журналистов. Сегодня депутат рассказала о своем новом статусе и путешествии, в которое она отправилась с мужем.

«Россия большая, у нас можно посмотреть удивительные места, в каждом уголке нашей страны. Крым уникален сам по себе, он тоже большой, поэтому можно начинать с Крыма, потом уже дальше, дальше, дальше за границы Крыма, в остальную Россию, в материковую часть. Сейчас в Крыму, вот мы находимся в удивительном месте», — поделилась она с репортерами канала «Россия 24».