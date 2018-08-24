Наталья Поклонская впервые вышла в свет с супругом

Не так давно стало известно, что экс-генеральный прокурор Крыма Наталья Поклонская вышла замуж за своего коллегу — руководителя Аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Ивана Соловьева. А вчера в Сеть попали первые фотографии молодоженов, сделанные на международном джазовом фестивале в крымском Коктебеле Koktebel Jazz Party. В своем Instagram кадрами поделилось информационное агентство «Крыминформ».