Наталья Поклонская впервые вышла в свет с супругом

Не так давно стало известно, что экс-генеральный прокурор Крыма Наталья Поклонская вышла замуж за своего коллегу — руководителя Аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Ивана Соловьева. А вчера в Сеть попали первые фотографии молодоженов, сделанные на международном джазовом фестивале в крымском Коктебеле Koktebel Jazz Party. В своем Instagram кадрами поделилось информационное агентство «Крыминформ».
«Симпатичная пара, семейного счастья, любви, взаимопонимания и доверия друг другу, у вас все прекрасно!!!», «ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!🌹🌹🌹🌹🌹 Счастья, любви, успехов в Ваших благородных начинаниях», «Счастья Вам, Наталья Владимировна, и Вашей семье. Прекрасное , радостное событие в жизни девушки. Счастья Вам...», «Милая какая! И счастливая! Деток им!» — продолжают поступать поздравления Наталье и ее мужу.
Фото: Komsomolskaya Pravda, Kremlin Pool/Globallookpress