«Снежная Королева» Анна Седокова заплела тугие афрокосы и заняла ледяной трон
Фото: @annasedokova / Instagram
Анна Седокова нередко экспериментирует с образами. Для фотосессий и светских мероприятий певица выбирает дерзкие наряды и делает вечерний макияж и укладку. В новой съемке роковая красотка предстала в образе Снежной Королевы. Анна заплела тугие афрокосы с лентами и сделала яркий макияж с акцентом на губах. На фото певица позирует в белоснежном комбезе и сапогах на высоком каблуке, удобно растянувшись на ледяном троне.
Поклонники поспешили оставить комплименты под эффектным снимком певицы: «Какие классные косы», «Огонь», «Уж ты !!! Красиво очень !», «Красотка», «Вау», «Снежная Королева», «Класс... Как красиво!!».
Напомним, в сентябре многодетная мать и популярная певица Анна Седокова решилась на третий брак. Ее избранником стал баскетболист Янис Тимма. О прошедшей тайной церемонии звездная пара впервые сообщила в одном из выпусков программы «Вечерний Ургант». В Сети начали появляться редкие снимки с торжества возлюбленных. Анна выбрала для церемонии роскошное белоснежное платье из тонкого кружева, а волосы собрала в пышный пучок, на который прикрепила воздушную фату. Возлюбленные решили поделиться праздничными снимками только в конце сентября. В сториз Анна Седокова показала любимые фото с тайной свадьбы, на которых она позирует в обнимку с супругом. Позже певица опубликовала пост, в котором кратко и мило написала: «Mr. & Mrs. Timma» и «Спасибо бесконечно».
К слову, недавно мы писали, как Анна Седокова разрыдалась из-за травли хейтеров: «Столько ненависти, агрессии и злости».
А вам понравился новый образ Анны Седоковой? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото: @annasedokova / Instagram
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