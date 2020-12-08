«Ты особенная»: Анна Седокова поздравила с днем рождения свою 16-летнюю дочь Алину

Анна Седокова выложила фотографии своей взрослой дочки Алины и поздравила ее с 16-летием. Поздравление и фото появились в личном блоге певицы.

На фотографиях Алина отмечает свой день рождения – и шутки ради поменяла цифры-шарики на 61.

«Сегодня тебе 16, и я не могу в это поверить! ⠀ Ты особенная, всегда помни об этом. В свои 16 ты уже жила в трёх странах и пережила столько, что иногда мне хочется просто подойти к тебе и сказать, как я горжусь тобой. ⠀ Ты удивительный ребёнок, которого не нужно контролировать, чтоб добиться результата. Тебе нужно дать свободу. И хоть с этим не всегда у меня получается, но я буду стараться. Ты мой первый учитель. Моя большая победа. ⠀ И я всегда буду рядом. Ни смотря на все твои странные решения. Ведь я точно знаю, что ты со всем справишься. Ты сильная, ты моя.», – поздравляет ее мама.

В комментариях к поздравлениям мамы присоединились подписчики Анны:

«С Днём Рождения прекрасной дочери, прекрасную маму!», «С днём рождения Алиночку! Счастья ей», «Поздравляю с днём рождения ! Пусть будет Счастливой и любимой!», «Пусть Ваша девочка будет очень счастливой!», «С днем рождения Алиночку! Вы два стрельца- горячий тандем!) всего ей самого наилучшего! Happy Birthdaaay!».