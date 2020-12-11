Анна Седокова блеснула в шикарном мини-платье и с длинными косами

Анна Седокова поделилась яркой и эффектной фото, приуроченной к своему новому релизу. Образ певица выбрала яркий и горячий образ — примерила очень эффектное ультракороткое платье по фигуре с анималистическим принтом. Прическа тоже необычная — Анна заплела свои длинные волосы в две тонкие косы.

«Ты всегда будешь знать, что это ОНА. ⠀ ОНА прийдет в твою жизнь, чуть позднее, чем ты думал. Все будет не вовремя и как то сложно. С начала. Потом ты не сможешь ее оценить, будешь увлечён другими, делать вид, что ОНА тебе не нужна. Таких же много. ⠀ Но каждую ночь засыпая, ты будешь жалеть, что так и не дал себе шанс узнать ее. Не был смелее, быстрее. Просто так отпустил. И когда ты будешь сходить с ума от мыслей представляя ее с другим, как ОНА принадлежит ему, как им хорошо вместе, когда ты почти свихнёшься на ней .. ⠀ Тогда она постучит в твои двери и спросит не ты ли обронил ключ на дороге сейчас. ОНА войдёт в твою жизнь стремительно и больше вы никогда не расстанетесь. Потому что вы созданы друг для друга. Даже если с начала не поняли этого, дураки ...», — пишет Анна в подписи к фото. По ее словам, это история появления ее последней песни.