«Бог создал тебя для меня»: Янис Тимма нежно поздравил Анну Седокову с днем рождения
Фото: www.instagram.com/annasedokova/
Баскетболист Янис Тимма в день рождения жены опубликовал в блоге трогательное и нежное поздравление. «Дни идут за днями, но наша любовь и уважение друг к другу остаются нерушимой скалой. И нет такой силы во Вселенной, которая способна разрушить ее. Я верил, что Бог создал тебя для меня, чтобы я любил тебя и заботился. С днем рождения, моя невероятная жена. Впереди много всего интересного. Люблю тебя», — написал 28-летний спортсмен.
Анна Седокова и Янис Тимма начали встречаться полтора года назад. Ради любимой баскетболист ушел от красавицы-жены. После развода бывшие муж и жена продолжают вместе воспитывать маленького сына.
Ради того, чтобы быть вместе, Янис и Анна многое пережили. Экс-супруга спортсмена обвиняла певицу в том, что она увела его из семьи. «Самые трудные дороги ведут к прекрасным целям», — писал тогда Янис в блоге.
О своей помолвке влюбленные сообщили летом 2020 года, а в сентябре состоялась их тайная свадьба. На торжестве были только жених с невестой и дети Анны — Алина и Гектор.
Брак стал для Седоковой третьим. От первого мужа, уже покойного футболиста Валентина Белькевича она родила дочь Алину, от второго супруга, бизнесмена Максима Чернявского — дочь Монику (живет с отцом в США), а от экс-возлюбленного Артема Комарова — сына Гектора.
Фото видео: Instagram Анны Седоковой и Яниса Тиммы
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