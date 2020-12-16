«Бог создал тебя для меня»: Янис Тимма нежно поздравил Анну Седокову с днем рождения

Анна Седокова и Янис Тимма начали встречаться полтора года назад. Ради любимой баскетболист ушел от красавицы-жены. После развода бывшие муж и жена продолжают вместе воспитывать маленького сына.

Ради того, чтобы быть вместе, Янис и Анна многое пережили. Экс-супруга спортсмена обвиняла певицу в том, что она увела его из семьи. «Самые трудные дороги ведут к прекрасным целям», — писал тогда Янис в блоге.

О своей помолвке влюбленные сообщили летом 2020 года, а в сентябре состоялась их тайная свадьба. На торжестве были только жених с невестой и дети Анны — Алина и Гектор.

Брак стал для Седоковой третьим. От первого мужа, уже покойного футболиста Валентина Белькевича она родила дочь Алину, от второго супруга, бизнесмена Максима Чернявского — дочь Монику (живет с отцом в США), а от экс-возлюбленного Артема Комарова — сына Гектора.