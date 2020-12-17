Анна Седокова разрыдалась из-за травли хейтеров: «Столько ненависти, агрессии и злости»
Фото: Instagram Анны Седоковой
Анна Седокова показала в Instagram видео, в котором плачет из-за нападок хейтеров. Также певица опубликовала скрин переписки, в которой ее называют старухой и обвиняют в том, что из-за нее баскетбольная команда «Химки», в которой играет Янис Тимма, показывает плохие результаты.
Фото: Instagram Анны Седоковой
Выплеснув эмоции, Анна Седокова показала, как приводит себя в порядок и делает макияж. «Иногда нужно просто встать и идти. И прятать шрамы под толстым слоем косметики», — подписала она ролики в своем микроблоге.
Напомним, в сентябре многодетная мать и популярная певица Анна Седокова решилась на третий брак. Ее избранником стал баскетболист Янис Тимма. О прошедшей тайной церемонии звездная пара впервые сообщила в одном из выпусков программы «Вечерний Ургант». Позднее в Сети начали появляться редкие снимки с торжества возлюбленных. Анна выбрала для церемонии роскошное белоснежное платье из тонкого кружева, а волосы собрала в пышный пучок, на который прикрепила воздушную фату.
В середине недели, 16 декабря, Янис Тимма нежно поздравил Анну Седокову с днем рождения. «Дни идут за днями, но наша любовь и уважение друг к другу остаются нерушимой скалой. И нет такой силы во Вселенной, которая способна разрушить ее. Я верил, что Бог создал тебя для меня, чтобы я любил тебя и заботился. С днем рождения, моя невероятная жена. Впереди много всего интересного. Люблю тебя», — написал 28-летний спортсмен.
Фото: instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!