Анна Седокова разрыдалась из-за травли хейтеров: «Столько ненависти, агрессии и злости»

Напомним, в сентябре многодетная мать и популярная певица Анна Седокова решилась на третий брак. Ее избранником стал баскетболист Янис Тимма. О прошедшей тайной церемонии звездная пара впервые сообщила в одном из выпусков программы «Вечерний Ургант». Позднее в Сети начали появляться редкие снимки с торжества возлюбленных. Анна выбрала для церемонии роскошное белоснежное платье из тонкого кружева, а волосы собрала в пышный пучок, на который прикрепила воздушную фату.

В середине недели, 16 декабря, Янис Тимма нежно поздравил Анну Седокову с днем рождения. «Дни идут за днями, но наша любовь и уважение друг к другу остаются нерушимой скалой. И нет такой силы во Вселенной, которая способна разрушить ее. Я верил, что Бог создал тебя для меня, чтобы я любил тебя и заботился. С днем рождения, моя невероятная жена. Впереди много всего интересного. Люблю тебя», — написал 28-летний спортсмен.