«Шикарная пара!» Кети Топурия очаровала нежным фото с красавцем-мужем
Фото: @keti_one_official / Instagram
Беременная Кети Топурия опубликовала очень нежное семейное фото с супругом. Вместе со Львом Деньговым она позирует в машине для черно-белого снимка. Певица оставила кадр без подписи, однако поклонники поспешили оставить свои комплименты паре в комментариях. Кроме того, они предположили, что звезда уже родила и написали: «Счастливые родители!». Однако официального подтверждения Кети пока не давала.
Солистка группы «А`Студио» Кети Топурия решительно доказала, что беременность — не помеха ни для карьеры, ни для праздника. Совсем недавно эксцентричная артистка приковала к себе внимание общества ярким клипом на песню «Се Ля Ви», которым рассказала об интересном положении. В клипе она появилась уже беременная, с животиком. Малыш должен появиться на свет в конце зимы.
Фолловеры остались в восторге от нового фото Кети и написали в комментариях: «Вы так похожи, как родной брат и сестра..круто..это значит созданы друг для друга!судьба говорят,если муж с женой похожи», «Просто красавчики. Счастья вам!!! Любви!!! И много много совместной радости», «Очень красивая пара !!!», «Счастье всегда рядом!», «Шикарная пара», «Такие красивые», «Вы такие класные», «Красивая пара».
Фото: @keti_one_official / Instagram
Напомним, что Кети Топурия и Лев Деньгов поженились. Торжество состоялось 20 ноября, а сегодня певица опубликовала фото со свадьбы в своем Instagram. Топурия и Деньгов стали мужем и женой незадолго до появления их первенца. Слухи о скорой свадьбы Кети и Павла появились еще летом, когда она «сверкнула» роскошным кольцом. О том, что любимый сделал ей предложение, Кети рассказала несколько месяцев назад.
Уже через несколько недель Топурия и Деньгов станут родителями. Кети долго маскировала беременность. О том, что она в положении, подтвердила премьерой нового клипа группы «А`Студио».
Кети Топурия тоже уже была замужем. Ее первым избранником, от которого она родила дочь Оливию, был бизнесмен Лев Гейхман. Они развелись после 4 лет брака.
К слову, недавно мы писали, как Кети Топурия показала 5-летнюю дочь в образе милого поваренка с цветными волосами. Солистка группы «А`Студио» скоро станет матерью во второй раз, а пока она балует фанатов забавными фото и видео Оливии.
А вам понравилось фото Кети Топурии? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото: @keti_one_official / Instagram
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