«Шикарная пара!» Кети Топурия очаровала нежным фото с красавцем-мужем

Напомним, что Кети Топурия и Лев Деньгов поженились. Торжество состоялось 20 ноября, а сегодня певица опубликовала фото со свадьбы в своем Instagram. Топурия и Деньгов стали мужем и женой незадолго до появления их первенца. Слухи о скорой свадьбы Кети и Павла появились еще летом, когда она «сверкнула» роскошным кольцом. О том, что любимый сделал ей предложение, Кети рассказала несколько месяцев назад.

Уже через несколько недель Топурия и Деньгов станут родителями. Кети долго маскировала беременность. О том, что она в положении, подтвердила премьерой нового клипа группы «А`Студио».

Кети Топурия тоже уже была замужем. Ее первым избранником, от которого она родила дочь Оливию, был бизнесмен Лев Гейхман. Они развелись после 4 лет брака.

К слову, недавно мы писали, как Кети Топурия показала 5-летнюю дочь в образе милого поваренка с цветными волосами. Солистка группы «А`Студио» скоро станет матерью во второй раз, а пока она балует фанатов забавными фото и видео Оливии.

А вам понравилось фото Кети Топурии? Делитесь своим мнением в комментариях!