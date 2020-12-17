Кети Топурия показала 5-летнюю дочь в образе милого поваренка с цветными волосами

С недели на неделю у Кети Топурии и ее супруга Льва Деньгова родится второй малыш. Влюбленные долго скрывали, что станут родителями. Кети Топурия в последние месяцы не показывала себя в полный рост, публикуя или старые фото и видео, или делясь с поклонниками «обрезанными» кадрами.

Но слухи о беременности певицы появлялись в Сети все чаще и чаще. Так, во время съемки клипа на песню «Се ля ви», проходившей в Тульской области, случайные свидетели увидели у певицы большой живот, хотя она усердно его прятала под огромным пуховиком. Позже Топурию засняли в Дубае, загорающей на шезлонге, и отрицать очевидное стало бесполезно.

Кети стала женой Павла Гузбанда (настоящее имя Льва Деньгова) всего несколько недель назад. Из-за пандемии влюбленные не смогли устроить большое торжество, но повеселились в ресторане в кругу семьи и близких друзей.