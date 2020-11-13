«Красивые какие»: Кети Топурия выложила уютное семейное фото

Беременная Кети Топурия опубликовала очень нежное семейное фото с супругом и рассказала о пополнении в семействе. Малышу пока рано появляться на свет, но теперь у Топурии на руках ее домашний любимец щеночек.

Фотография умилила поклонников певицы — в комментариях все делают комплименты Кети:

«И мужик, и живот, и щенок на одном фото! Это ж разрыв сердечка», «Мои многие знакомые говорят о моем сходстве с вами, я это считаю за комплимент», «Красивые такие!», «Какая красавица», «Потрясающая пара», «Вы такая красивая с животиком», «Мне кажется, у вас будет мальчик», «Какой красивый у вас будет ребеночек!».