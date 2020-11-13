«Красивые какие»: Кети Топурия выложила уютное семейное фото
Фото: www.instagram.com/keti_one_official/
Беременная Кети Топурия опубликовала очень нежное семейное фото с супругом и рассказала о пополнении в семействе. Малышу пока рано появляться на свет, но теперь у Топурии на руках ее домашний любимец щеночек.
Фотография умилила поклонников певицы — в комментариях все делают комплименты Кети:
«И мужик, и живот, и щенок на одном фото! Это ж разрыв сердечка», «Мои многие знакомые говорят о моем сходстве с вами, я это считаю за комплимент», «Красивые такие!», «Какая красавица», «Потрясающая пара», «Вы такая красивая с животиком», «Мне кажется, у вас будет мальчик», «Какой красивый у вас будет ребеночек!».
Недавно певица раскрыла свое интересное положение — этой зимой Топурия ждет малыша. Слухи об этом появились в Сети давно, но Кети все отрицала — для того, чтобы рассказать о важном для нее событии красиво — потрясающим клипом на новую песню «Се Ля Ви».
О том, что девушка ожидает малыша, журналистам рассказали друзья. Позже появилась дезинформация из одного из московских роддомов — новость о якобы родившемся у Топурии ребенке рассказала одна из сотрудниц.
Фото и видео: Instagram Кети Топурии
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