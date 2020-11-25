«Как красит беременность»: Кети Топурия показала нежное фото со свадьбы с животиком

Солистка группы «АСтудио» Кети Топурия решительно доказала, что беременность – не помеха ни для карьеры, ни для праздника. Совсем недавно эксцентричная артистка приковала к себе внимание общества ярким клипом на песню «Се Ля Ви», которым рассказала об интересном положении. В клипе она появилась уже беременная, с животиком. Малыш должен появиться на свет в конце зимы.

На днях стало известно, что Кети и ее избранник Лев Деньгов поженились и официально стали мужем и женой. Замуж Кети вышла в очень изящном образе – для церемонии она выбрала белое платье с открытыми плечами. Платье по фигуре – животик она прятать не стала, а, напротив, подчеркнула его.

В Сети снова восхитились очаровательной Кети:

«Какая красота. Беременная женщина воплощение любви», «Как красит беременность», «Кэти, пусть роды пройдут легко и быстро! Счастья и крепкого здоровья вашей семье», «Шикарная», «Хорошенькая! Платье красивое», «Моя чудесная», «Счастья вам ребята! Обожаю вас!», «Какая вы милая беременяшка».