«Как красит беременность»: Кети Топурия показала нежное фото со свадьбы с животиком
Фото: www.instagram.com/keti_one_official/?hl=ru
Солистка группы «АСтудио» Кети Топурия решительно доказала, что беременность – не помеха ни для карьеры, ни для праздника. Совсем недавно эксцентричная артистка приковала к себе внимание общества ярким клипом на песню «Се Ля Ви», которым рассказала об интересном положении. В клипе она появилась уже беременная, с животиком. Малыш должен появиться на свет в конце зимы.
На днях стало известно, что Кети и ее избранник Лев Деньгов поженились и официально стали мужем и женой. Замуж Кети вышла в очень изящном образе – для церемонии она выбрала белое платье с открытыми плечами. Платье по фигуре – животик она прятать не стала, а, напротив, подчеркнула его.
В Сети снова восхитились очаровательной Кети:
«Какая красота. Беременная женщина воплощение любви», «Как красит беременность», «Кэти, пусть роды пройдут легко и быстро! Счастья и крепкого здоровья вашей семье», «Шикарная», «Хорошенькая! Платье красивое», «Моя чудесная», «Счастья вам ребята! Обожаю вас!», «Какая вы милая беременяшка».
Фото и видео: Instagram Кети Топурии
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